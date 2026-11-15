Азербайджанские гимнасты продолжают успешные выступления на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу, проходящих в китайском Нанкине.

Как сообщает Report, Мухаммед Гасанлы и Омар Гасымлы, выступавшие в синхронных прыжках на батуте в возрастной категории 13–14 лет, набрали в финале 46,160 балла и завоевали бронзовые медали.

В той же дисциплине среди спортсменов 17–21 года Мехди Алиев и Ниджат Мирзоев заняли четвертое место в квалификации с результатом 48,960 балла и вышли в финал.

В индивидуальных соревнованиях по тамблингу Аснад Нифтиева, представляющая Азербайджан в возрастной категории 11–13 лет, набрала 42,700 балла, показала восьмой результат и также пробилась в финал.

Азербайджанские гимнасты продолжают выступления на соревнованиях.