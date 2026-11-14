CENTCOM: Через Ормузский пролив под защитой США перевезли более 1,7 млрд баррелей нефти
- 14 ноября, 2026
- 21:55
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Страны Персидского залива осуществили транспортировку более 1,7 млрд баррелей сырой нефти через Ормузский пролив под защитой Соединенных Штатов.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети X.
"Истребители F-16 Военно-воздушных сил США патрулируют воздушное пространство над региональными водами на Ближнем Востоке. Партнеры США в Персидском заливе перевезли через Ормузский пролив более 1,7 млрд баррелей сырой нефти под американской защитой", - говорится в публикации.
U.S. Air Force F-16 fighter jets patrol over regional waters in the Middle East. More than 1.7 billion barrels of crude oil have been shipped through the Strait of Hormuz by Gulf partners with U.S. protection. https://t.co/S4wd1hk4Uw— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 14, 2026