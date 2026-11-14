Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    CENTCOM: Через Ормузский пролив под защитой США перевезли более 1,7 млрд баррелей нефти

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 21:55
    CENTCOM: Через Ормузский пролив под защитой США перевезли более 1,7 млрд баррелей нефти

    Страны Персидского залива осуществили транспортировку более 1,7 млрд баррелей сырой нефти через Ормузский пролив под защитой Соединенных Штатов.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети X.

    "Истребители F-16 Военно-воздушных сил США патрулируют воздушное пространство над региональными водами на Ближнем Востоке. Партнеры США в Персидском заливе перевезли через Ормузский пролив более 1,7 млрд баррелей сырой нефти под американской защитой", - говорится в публикации.

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Транспортировка нефти
    CENTCOM: Hörmüz boğazından 1,7 milyard bareldən çox neft daşınıb
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