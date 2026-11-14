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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    CENTCOM: Hörmüz boğazından 1,7 milyard bareldən çox neft daşınıb

    Digər ölkələr
    • 14 noyabr, 2026
    • 22:06
    CENTCOM: Hörmüz boğazından 1,7 milyard bareldən çox neft daşınıb

    Fars körfəzi ölkələri Birləşmiş Ştatların mühafizəsi altında Hörmüz boğazından 1,7 mlrd. bareldən çox xam neftin daşınmasını həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.

    "ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin F-16 qırıcıları Yaxın Şərqdə regional sular üzərindəki hava məkanında patrul xidməti həyata keçirir. ABŞ-nin Fars körfəzindəki tərəfdaşları Amerikanın mühafizəsi altında Hörmüz boğazından 1,7 mlrd. bareldən çox xam neft daşıyıblar", - paylaşımda bildirilib.

    Neft daşımaları ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) F-16 qırıcı təyyarə (Fighting Falcon) Fars körfəzi Hörmüz boğazında gərginlik
    CENTCOM: Через Ормузский пролив под защитой США перевезли более 1,7 млрд баррелей нефти
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    MiniBoss

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