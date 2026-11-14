Лейла Алиева подчеркнула важность расширения сотрудничества женщин тюркского мира

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в панельной дискуссии на тему "Женщины и климатические инвестиции: расширение возможностей женщин-лидеров тюркского мира в борьбе с изменением климата", состоявшейся в павильоне Азербайджана в рамках проходящей в турецкой Анталье конференции COP31.

Как сообщает турецкое бюро Report, выступая на открытии мероприятия, Лейла Алиева рассказала о роли женщин в жизни общества и важности развития их потенциала.

Она подчеркнула необходимость расширения сотрудничества между тюркскими государствами в этом направлении.

Отметив активное участие женщин в проектах Общественного объединения IDEA, Лейла Алиева заявила, что реализуемые инициативы, особенно в регионах, открывают перед женщинами новые возможности.

На панельной дискуссии также выступили председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, министр по делам семьи и социальных услуг Турции Махинур Оздемир Гёкташ, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева и председатель правления Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева.

В ходе выступлений основное внимание было уделено повышению экономической активности женщин в борьбе с изменением климата, расширению их доступа к климатическим инвестициям и обеспечению участия в процессах принятия решений.

Кроме того, была подчеркнута важность развития сотрудничества между женщинами-предпринимателями тюркского мира, обмена опытом и реализации совместных инновационных инициатив.