Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Лейла Алиева подчеркнула важность расширения сотрудничества женщин тюркского мира

    Внешняя политика
    • 14 ноября, 2026
    • 23:27
    Лейла Алиева подчеркнула важность расширения сотрудничества женщин тюркского мира

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в панельной дискуссии на тему "Женщины и климатические инвестиции: расширение возможностей женщин-лидеров тюркского мира в борьбе с изменением климата", состоявшейся в павильоне Азербайджана в рамках проходящей в турецкой Анталье конференции COP31.

    Как сообщает турецкое бюро Report, выступая на открытии мероприятия, Лейла Алиева рассказала о роли женщин в жизни общества и важности развития их потенциала.

    Она подчеркнула необходимость расширения сотрудничества между тюркскими государствами в этом направлении.

    Отметив активное участие женщин в проектах Общественного объединения IDEA, Лейла Алиева заявила, что реализуемые инициативы, особенно в регионах, открывают перед женщинами новые возможности.

    На панельной дискуссии также выступили председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, министр по делам семьи и социальных услуг Турции Махинур Оздемир Гёкташ, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева и председатель правления Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева.

    В ходе выступлений основное внимание было уделено повышению экономической активности женщин в борьбе с изменением климата, расширению их доступа к климатическим инвестициям и обеспечению участия в процессах принятия решений.

    Кроме того, была подчеркнута важность развития сотрудничества между женщинами-предпринимателями тюркского мира, обмена опытом и реализации совместных инновационных инициатив.

    Лейла Алиева подчеркнула важность расширения сотрудничества женщин тюркского мира
    Лейла Алиева подчеркнула важность расширения сотрудничества женщин тюркского мира
    Лейла Алиева подчеркнула важность расширения сотрудничества женщин тюркского мира
    Лейла Алиева подчеркнула важность расширения сотрудничества женщин тюркского мира
    Лейла Алиева подчеркнула важность расширения сотрудничества женщин тюркского мира
    Лейла Алиева подчеркнула важность расширения сотрудничества женщин тюркского мира
    Лейла Алиева подчеркнула важность расширения сотрудничества женщин тюркского мира
    Лейла Алиева подчеркнула важность расширения сотрудничества женщин тюркского мира
    Лейла Алиева подчеркнула важность расширения сотрудничества женщин тюркского мира
    Лейла Алиева подчеркнула важность расширения сотрудничества женщин тюркского мира
    Лейла Алиева подчеркнула важность расширения сотрудничества женщин тюркского мира
    Лейла Алиева Умайра Тагиева Бахар Мурадова Махинур Оздемир Гёкташ COP31
    Фото
    COP31-də Türk dünyası qadınlarının iqlim təşəbbüslərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb
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    Leyla Aliyeva highlights women's role in climate action at COP31
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