В Иране в ДТП с автобусом погибли пять человек, еще 17 пострадали

На трассе Дешт-Аббас - Мормури в иранской провинции Илам перевернулся пассажирский автобус.

Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом сообщило Общество Красного полумесяца.

"В результате аварии 17 человек получили ранения, не менее пяти человек погибли", - говорится в сообщении.

Других деталей не приводится.