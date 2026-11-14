Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Иране в ДТП с автобусом погибли пять человек, еще 17 пострадали

    В регионе
    • 14 ноября, 2026
    • 22:08
    В Иране в ДТП с автобусом погибли пять человек, еще 17 пострадали

    На трассе Дешт-Аббас - Мормури в иранской провинции Илам перевернулся пассажирский автобус.

    Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом сообщило Общество Красного полумесяца.

    "В результате аварии 17 человек получили ранения, не менее пяти человек погибли", - говорится в сообщении.

    Других деталей не приводится.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Исламская Республика Иран
    İranda avtobus aşıb, 5 nəfər ölüb, 17 nəfər yaralanıb
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