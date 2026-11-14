İranda avtobus aşıb, 5 nəfər ölüb, 17 nəfər yaralanıb
Region
- 14 noyabr, 2026
- 21:59
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İranın Dəşt-Abbas-Mormuri avtomobil yolunda sərnişin avtobusu aşıb, ölən və yaralananlar var.
"Report" IRIB-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İlam vilayətinin Qızıl Aypara Cəmiyyəti məlumat yayıb.
"Qəza nəticəsində 17 nəfər yaralanıb, azı 5 nəfər həyatını itirib", - məlumatda bildirilib.
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