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    İranda avtobus aşıb, 5 nəfər ölüb, 17 nəfər yaralanıb

    Region
    • 14 noyabr, 2026
    • 21:59
    İranda avtobus aşıb, 5 nəfər ölüb, 17 nəfər yaralanıb

    İranın Dəşt-Abbas-Mormuri avtomobil yolunda sərnişin avtobusu aşıb, ölən və yaralananlar var.

    "Report" IRIB-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İlam vilayətinin Qızıl Aypara Cəmiyyəti məlumat yayıb.

    "Qəza nəticəsində 17 nəfər yaralanıb, azı 5 nəfər həyatını itirib", - məlumatda bildirilib.

    Avtobus qəzası Ölənlər və yaralılar İran İslam Respublikası
    В Иране в ДТП с автобусом погибли пять человек, еще 17 пострадали
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