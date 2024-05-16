В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр

При Лянкяранской центральной районной больнице может быть создан Региональный травматологический центр.
Об этом сотруднику Report рассказал директор больницы Агабала Кялбиев.
По его словам, в связи с этим направлено обращение в соответствующие структуры.
Необходимость в создании такого центра директор объяснил распространенностью заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также ростом показателей дорожно-транспортного травматизма.
"В указанном центре планируется оказывать специализированную помощь при сложных клинических случаях, проводить сложные травматологические операции, которые до сих пор осуществлялись только в специализированных медицинских учреждениях столицы", - подчеркнул Кялбиев.