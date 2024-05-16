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В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр

В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр При Лянкяранской центральной районной больнице может быть создан Региональный травматологический центр.
Здоровье
16 мая 2024 г. 14:30
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр

При Лянкяранской центральной районной больнице может быть создан Региональный травматологический центр.

Об этом сотруднику Report рассказал директор больницы Агабала Кялбиев.

По его словам, в связи с этим направлено обращение в соответствующие структуры.

Необходимость в создании такого центра директор объяснил распространенностью заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также ростом показателей дорожно-транспортного травматизма.

"В указанном центре планируется оказывать специализированную помощь при сложных клинических случаях, проводить сложные травматологические операции, которые до сих пор осуществлялись только в специализированных медицинских учреждениях столицы", - подчеркнул Кялбиев.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda Regional Travmatoloji Mərkəz yaradılacaq

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