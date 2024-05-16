В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр

При Лянкяранской центральной районной больнице может быть создан Региональный травматологический центр.

При Лянкяранской центральной районной больнице может быть создан Региональный травматологический центр.

Об этом сотруднику Report рассказал директор больницы Агабала Кялбиев.

По его словам, в связи с этим направлено обращение в соответствующие структуры.

Необходимость в создании такого центра директор объяснил распространенностью заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также ростом показателей дорожно-транспортного травматизма.

"В указанном центре планируется оказывать специализированную помощь при сложных клинических случаях, проводить сложные травматологические операции, которые до сих пор осуществлялись только в специализированных медицинских учреждениях столицы", - подчеркнул Кялбиев.