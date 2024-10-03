В Азербайджане лекарства для амбулаторного лечения планируют включить в пакет ОМС

16:25

В Азербайджане рассматривается возможность включения лекарств для амбулаторного лечения в программу обязательного медицинского страхования (ОМС).

Об этом Report заявил начальник отдела социального законодательства Милли Меджлиса Адиль Велиев.

По его словам, проект о внесении изменений в законы "Об охране здоровья населения" и "О медицинском страховании", внесенный в парламент президентом Азербайджана в порядке законодательной инициативы, разработан с целью создания правовой основы для финансового обеспечения потребностей населения в лекарственных средствах, повышения их доступности и качества, а также защиты интересов застрахованных лиц.

"Основная цель включения лекарственных средств в систему обязательного медицинского страхования - обеспечить лечение граждан от различных заболеваний без осложнений, без стационара или хирургического вмешательства", - добавил А.Велиев.

Отметим, что законопроект был обсужден на сегодняшнем заседании парламентского комитета по здравоохранению и рекомендован к пленарному заседанию Милли Меджлиса.