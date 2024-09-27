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Ученые назвали важный фактор риска болезней сердца

Ученые назвали важный фактор риска болезней сердца Пестициды, тяжелые металлы и микрочастицы пластика из окружающей среды могут быть вредны для сердца и сосудов.
Здоровье
27 сентября 2024 г. 06:48
Ученые назвали важный фактор риска болезней сердца

Пестициды, тяжелые металлы и микрочастицы пластика из окружающей среды могут быть вредны для сердца и сосудов.

Как передает Report, это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Reviews Cardiology.

Ученые проанализировали данные предыдущих исследований экологов. Болезни, связанные с химическим загрязнением почвы, воды и воздуха, ответственны за девять миллионов (16%) преждевременных летальных исходов в год. Половина случаев связаны с сердечно-сосудистой системой.

Загрязнители почвы и воды могут способствовать атеросклерозу (закупорке артерий холестериновыми бляшками), вызывая воспаление в сосудах. При этом кардиологам нужно уделять больше внимания факторам риска окружающей среды, которые влияют на пациентов. Один из часто упускаемых факторов - загрязнение воздуха почвенной пылью. Оно может быть связано с 770 тысячами летальных исходов из-за болезней сердца в год.

По словам авторов, контроль загрязнения почвы и воды имеет решающее значение для снижения сердечно-сосудистого риска. Эту проблему общественного здравоохранения можно смягчить, улучшив фильтрацию воды и уменьшив выбросы загрязняющих веществ в воздух, а также соблюдая принципы экологичной сельскохозяйственной практики.

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