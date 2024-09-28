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Повышается роль нафталанской нефти в развитии оздоровительного туризма в Азербайджане

Повышается роль нафталанской нефти в развитии оздоровительного туризма в Азербайджане 28 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в целях совершенствования процессов добычи, переработки, поставок нафталанской нефти, расширения использования нафталанской нефти и изготовленных из нее препаратов, а также популяризаци
Здоровье
28 сентября 2024 г. 14:41
Повышается роль нафталанской нефти в развитии оздоровительного туризма в Азербайджане

28 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в целях совершенствования процессов добычи, переработки, поставок нафталанской нефти, расширения использования нафталанской нефти и изготовленных из нее препаратов, а также популяризации в мире города Нафталан как города оздоровительного туризма.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Кабинету министров поручено в шестимесячный срок в целях обеспечения популяризации в международном масштабе лечебного воздействия нафталанской нефти и изготовленных из нее препаратов представить президенту Азербайджанской Республики предложения по проведению новых медицинских исследований и более широкому использованию упомянутой продукции в медицинских целях.

Кроме того, Кабинет министров должен в соответствии со статьей 3.4 Закона Азербайджанской Республики "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" в двухмесячный срок утвердить положение о Курорте "Нафталан" и проинформировать об этом президента Азербайджанской Республики, а также решить другие вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

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Версия на английском языке Role of Naftalan oil in Azerbaijan's wellness tourism development increased
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sağlamlıq turizminin inkişafında Naftalan neftinin rolu artırılır - SƏRƏNCAM

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