АПБА: Продукция российского производителя растительного масла, ввезенная в Азербайджан, соответствует стандартам

В партиях подсолнечного масла торговой марки "Слобода" российского производства, импортированной в Азербайджан, несоответствий не выявлено.

В партиях подсолнечного масла торговой марки "Слобода" российского производства, импортированной в Азербайджан, несоответствий не выявлено.

Как сообщили в Агентстве пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана в ответ на запрос Report, данная информация была предоставлена в ответ на новости о запрете продажи в Беларуси партий масла "Слобода", произведенного в России, из-за несоответствия требованиям государственного стандарта этой страны. В связи с этим Агентство продовольственной безопасности Азербайджана провело необходимые исследования.

"Специалисты Агентства взяли образцы различных видов растительного масла "Слобода", реализуемых в торговых сетях страны, и отправили их на исследование в соответствующие лаборатории Института продовольственной безопасности Азербайджана. По результатам испытаний в партиях этого растительного масла, импортированного в Азербайджан, несоответствий не обнаружено", - подчеркнули в ведомстве.