Ученый развеял популярный миф о коллагене

Обычные белковые добавки могут предотвращать появление морщин так же эффективно, как и коллаген.

Обычные белковые добавки могут предотвращать появление морщин так же эффективно, как и коллаген.

Как передает Report , об этом изданию Daily Mail рассказал доктор Дэвид Клэнс, биогеронтолог (исследователь биологии старения) из Ланкастерского университета.

Ученый объяснил, что коллаген — это важный структурный белок в организме, который способствует эластичности кожи, хрящей и костей. Уровень этого белка в организме снижается с возрастом, поэтому многие люди принимают добавки для поддержания молодости тканей.

Некоторые ранние исследования показали, что коллаген действительно способствует повышению эластичности и увлажненности кожи, и, возможно, укрепляет ногти и волосы. Однако, по мнению Клэнса, результаты таких экспериментов могут быть неточными. Дело в том, что пока не проводилось исследований, в которых эффект от приема коллагена сравнивался бы с таковым от других белковых добавок. Существует высокая вероятность того, что обычный белок обладает аналогичными полезными свойствами.

Биогеронтолог добавил, что для профилактики морщин будет проще и дешевле воспользоваться кремом для кожи. Его применение даст эффект, аналогичный воздействию коллагеновых добавок, а также не «ударит» по бюджету.