Министерства здравоохранения Азербайджана и Беларуси подписали "Дорожную карту" на 2024-2025 годы

Министерства здравоохранения Азербайджана и Беларуси подписали "Дорожную карту" на 2024-2025 годы.

Министерства здравоохранения Азербайджана и Беларуси подписали "Дорожную карту" на 2024-2025 годы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минздрав Азербайджана.

3 октября в рамках визита делегации во главе с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в Беларусь между двумя странами были подписаны документы о сотрудничестве по ряду направлений, в том числе в сфере здравоохранения.

Документ подписали министры здравоохранения Теймур Мусаев и Александр Ходжаев.

В "Дорожной карте" определены такие направления сотрудничества, как академический и научный обмен, подготовка медицинских кадров, фармацевтическая промышленность, цифровизация систем здравоохранения.

Кроме того, документ предусмотривает обмен опытом и повышение квалификации специалистов и врачей, работающих в медицинской онкологии, трансплантологии, кардиологии, нейрохирургии и других сферах медицины, а также обмен информацией о направлениях сотрудничества с научно-исследовательскими институтами и центрами.