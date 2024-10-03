ВОЗ предупредила о риске новой глобальной эпидемии

Вспышка лихорадки Марбург, произошедшая в сентябре в Руанде, грозит затронуть соседние страны, включая Демократическую Республику Конго (ДРК), Танзанию и Уганду.

Вспышка лихорадки Марбург, произошедшая в сентябре в Руанде, грозит затронуть соседние страны, включая Демократическую Республику Конго (ДРК), Танзанию и Уганду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Есть риск трансграничного распространения лихорадки Марбург, так как случаи заболевания ею выявлены в районах Руанды, которые граничат с ДРК, Танзанией и Угандой", - говорится в коммюнике организации.

ВОЗ потребовала от властей этих трех стран принять дополнительные меры по эпидемиологическому контролю на границе с Руандой.

Отметим, что 27 сентября Минздрав Руанды подтвердил начало вспышки в стране лихорадки Марбург, возбудитель которой относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола. На текущий день в Руанде, согласно данным ВОЗ, выявлено 26 случаев заболевания лихорадкой Марбург, умерли 9 человек. Среди заболевших 70% составляют медработники двух больниц столицы Кигали. Власти выявили около 300 человек, которые могли иметь контакты с инфицированными. Все они находятся под наблюдением.

Предыдущая вспышка лихорадки Марбург произошла в Африке в период с февраля по июнь 2023 года и затронула Танзанию и Экваториальную Гвинею. До этого вспышки лихорадки Марбург отмечались в Анголе, Гане, Гвинее, Кении и ЮАР.