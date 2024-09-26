Азербайджан снял ограничения на импорт продукции птицеводства из ряда стран

12:00

Ограничения на импорт продукции птицеводства, введенные Азербайджаном для ряда стран из-за высокопатогенного птичьего гриппа, отменены.

Как сообщает Report, об этом сообщило Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Согласно данным Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ), ящур в Тунисе и Вифлееме, болезнь Ньюкасла в Норвегии и Дании, а также птичий грипп в Непале, Сенегале, Албании и других регионах были устранены. В этот список входят также территории в Боливии, Чили, Швейцарии и США.

Таким образом, эпизоотический статус этих территорий восстановлен, и по этой причине ограничения на импорт из этих регионов сняты. В этой связи АПБ направило обращение в Государственный таможенный комитет Азербайджана для принятия необходимых мер.