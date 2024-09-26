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Азербайджан снял ограничения на импорт продукции птицеводства из ряда стран

Азербайджан снял ограничения на импорт продукции птицеводства из ряда стран 12:00
Здоровье
26 сентября 2024 г. 12:22
Азербайджан снял ограничения на импорт продукции птицеводства из ряда стран

Ограничения на импорт продукции птицеводства, введенные Азербайджаном для ряда стран из-за высокопатогенного птичьего гриппа, отменены.

Как сообщает Report, об этом сообщило Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Согласно данным Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ), ящур в Тунисе и Вифлееме, болезнь Ньюкасла в Норвегии и Дании, а также птичий грипп в Непале, Сенегале, Албании и других регионах были устранены. В этот список входят также территории в Боливии, Чили, Швейцарии и США.

Таким образом, эпизоотический статус этих территорий восстановлен, и по этой причине ограничения на импорт из этих регионов сняты. В этой связи АПБ направило обращение в Государственный таможенный комитет Азербайджана для принятия необходимых мер.

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Версия на азербайджанском языке Quş qripi səbəbindən Azərbaycanın bir çox ölkələrə qoyduğu idxal məhdudiyyəti götürülüb

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