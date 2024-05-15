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Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан

Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан В июле этого года из Нидерландов в Азербайджан прибудет торговая миссия, состоящая из представителей компаний, работающих в водной сфере.
Бизнес
15 мая 2024 г. 17:42
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан

В июле этого года из Нидерландов в Азербайджан прибудет торговая миссия, состоящая из представителей компаний, работающих в водной сфере.

Об этом сказала Report главный советник посольства Нидерландов в Азербайджане Шахла Балакишиева.

По ее словам, в июле в Азербайджан прибудет посол Нидерландов по водным вопросам: "Данная торговая миссия будет организована в рамках визита посла".

Водные компании Нидерландов осуществляют деятельность в Азербайджане с 2000 года. С целью усиления их деятельности в нашей стране будет организована торговая миссия".

Она добавила, что в Баку планируется организовать Водный инновационный форум: "Нидерланды хотят поделиться своими знаниями и навыками на форуме в рамках панельных обсуждений".

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Версия на английском языке Trade mission of Netherlands to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Niderlandın ticarət missiyası Azərbaycana səfər edəcək

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