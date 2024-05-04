Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры

Предполагается привлечение финансовых средств со стороны Азиатского банка развития на определенные проекты по усовершенствованию железнодорожной транспортной инфраструктуры, ее цифровизации и управления этими процессами.

Предполагается привлечение финансовых средств со стороны Азиатского банка развития на определенные проекты по усовершенствованию железнодорожной транспортной инфраструктуры, ее цифровизации и управления этими процессами.

Об этом, отвечая на вопрос Report, в кулуарах ежегодного собрания АБР в Тбилиси заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, комментируя новую стратегию партнерства с банком на 2024-2028 годы.

"Проекты между Азербайджаном и АБР охватывают ряд секторов. Это и проекты мобильности, и общественного транспорта, и инфрастуктуры",- добавил он.

Министр также рассказал о том как продвигается проект по расширению Трансадриатического газопровода: "Как государство, мы не так активно участвует в переговорах по привлечению финансовых средств для расширения этого газопровода. Мы считаем, что у этого проекта есть достаточно богатые акционеры. Проект работает и приносит деньги. Они[акционеры] смогут сами необходимые средства привлечь и без государственного участия".