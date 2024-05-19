Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе

19 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрахим Раиси встретились на государственной границе Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран.

19 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрахим Раиси встретились на государственной границе Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран.

Как сообщает Report , на встрече, прошедшей в теплой атмосфере, состоялась беседа глав государств.

Президент Сейед Ибрахим Раиси: Ассаламу алейкум.

Президент Ильхам Алиев: Алейкума салам.

Президент Сейед Ибрахим Раиси: Рад Вас видеть.

Президент Ильхам Алиев: Я тоже очень рад Вас видеть.

Президент Сейед Ибрахим Раиси: Мы увиделись в таком прекрасном месте.

Президент Ильхам Алиев: Историческая встреча. Это замечательное мероприятие и, иншаллах, оно будет успешным.

Президент Сейед Ибрахим Раиси: Господин Ильхам Алиев, здесь проделана огромная работа. Справедливости ради надо сказать, что эта работа будет выгодна для населения региона. Благодаря этой плотине люди смогут использовать воду как для питья, так и в сельскохозяйственной сфере, также здесь будут созданы рабочие места для 40 тысяч человек. Построившие эту плотину инженеры – это специалисты с мировым именем, потому что Иран входит в четверку лучших стран мира по строительству плотин. Строительство этой плотины спустя 50 лет после сооружения Аразской плотины будет способствовать дальнейшему развитию отношений между нашими странами. Эта плотина – одна из лучших наших совместных работ, и мы хотим, чтобы таких работ в будущем было много. В любом случае, сегодня очень благословенный день.

Президент Ильхам Алиев: Я полностью с Вами согласен. Строительство этой плотины с вашей стороны было выполнено с очень высоким профессионализмом. В то же время это – прекрасный символичный проект, соединяющий два берега Араза. Как Вы отметили, функционирование электростанций, которые будут построены в будущем для орошения, обеспечения питьевой водой и в целях выработки электроэнергии, также принесет большую пользу, это даст большое преимущество людям, которые вернутся в регионы. Я вижу красивые здания, населенные пункты на иранской стороне. Иншаллах, в ближайшем будущем такая же картина будет и на этой стороне Араза.

Президент Сейед Ибрахим Раиси: Обязательно. Мы считаем успехи, достижения Азербайджана своими достижениями. Наши отношения, связи с Азербайджаном – это не только отношения соседей, у нас сердечная привязанность, историческая связь и общность корней. Это – историческое событие, то есть оно станет основой исторического события между двумя странами, двумя народами и останется в истории.

Президент Ильхам Алиев: Мы сейчас реализуем мечты наших предков, с которыми они жили еще с древних времен. Я уверен, что отныне два братских народа будут жить в тесном контакте друг с другом, строить, созидать, творить чудеса.

Президент Сейед Ибрахим Раиси: Господин президент, прежде чем приехать сюда, на эту плотину, я посмотрел дорогу Калале-Агбенд. Работы выполняются прекрасно. Результатом нашего сотрудничества, то есть сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, являются эта плотина, а также тот мост и дорога.

Президент Ильхам Алиев: Мост, строящийся в направлении Агбенда, является очередной транспортной связкой, в то же время очередным символом дружбы. С Агбендского направления мы фактически прокладываем и одно направление транспортного коридора Север-Юг. Мне тоже недавно показали видео- и фотодокументы, я увидел, что за короткий срок действительно проделана огромная работа.

Президент Сейед Ибрахим Раиси: Я поехал и осмотрел территорию, где строится мост, и увидел там, что проделана большая работа в этом направлении, в то же время достигнуты большие успехи в выделении земельных участков и на территории строительства моста. В настоящее время работы ведутся в 6 направлениях. Наши друзья прогнозируют по плану завершить этот проект за 36 месяцев. Однако я вижу, что работы продолжаются быстрыми темпами, то есть они скоро завершатся.

Президент Ильхам Алиев: Я поставил задачу завершить к концу следующего года, мы и там вместе с Вами проведем прекрасную церемонию. После этого, наверное, будет согласован и железнодорожный мост.

Президент Сейед Ибрахим Раиси: Иншаллах. Это стало запоминающимся моментом. Иншаллах, этот год будет успешным для двух государств и народов.