Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку

Вертолет с президентом Ирана Сейедом Ибрахимом Раиси на борту совершил жесткую посадку.
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Согласно информации, инцидент произошел в городе Варзиган в иранской провинции Восточный Азербайджан.
Помимо Раиси, на борту находились имам пятничной мечети Тебриза Мухаммадали Али Хашим, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и еще несколько пассажиров.
Команды спасателей пытаются добраться до места происшествия, о состоянии иранского президента информации нет.
Вертолет президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси потерпел крушение.
Как передает
Согласно информации, инцидент произошел в иранской провинции Восточный Азербайджан. Отмечается, что из трех летных аппаратов делегации места назначения достигли только два.
Утверждается, что на борту с президентом также находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.