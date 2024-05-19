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Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку Вертолет с президентом Ирана Сейедом Ибрахимом Раиси на борту совершил жесткую посадку.
В регионе
19 мая 2024 г. 17:12
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку

Вертолет с президентом Ирана Сейедом Ибрахимом Раиси на борту совершил жесткую посадку.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство IRNA.

Согласно информации, инцидент произошел в городе Варзиган в иранской провинции Восточный Азербайджан.

Помимо Раиси, на борту находились имам пятничной мечети Тебриза Мухаммадали Али Хашим, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и еще несколько пассажиров.

Команды спасателей пытаются добраться до места происшествия, о состоянии иранского президента информации нет.

16:54

Вертолет президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси потерпел крушение.

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Согласно информации, инцидент произошел в иранской провинции Восточный Азербайджан. Отмечается, что из трех летных аппаратов делегации места назначения достигли только два.

Утверждается, что на борту с президентом также находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

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Версия на английском языке Iranian President's helicopter makes hard landing
Версия на азербайджанском языке İran Prezidentini daşıyan helikopter sərt eniş edib, Rəisinin vəziyyəti məlum deyil - YENİLƏNİB

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