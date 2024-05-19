СМИ: Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку

Президент Ирана Сейед Ибрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, находившийся с ним на борту вертолета, который совершил жесткую посадку, в порядке.

Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел страны Ахмад Вахиди.

"Президент возвращался в одном из нескольких вертолетов, который совершил жесткую посадку из-за тумана. К этому району направляются группы спасателей, но из-за тумана и плохой погоды путь к месту может занять некоторое время", - сказал министр в эфире телеканала IRIB.

Ранее IRNA сообщило, что на борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников.

Спасательные отряды добрались до района, где совершил жесткую посадку вертолет президента Ирана, сообщило агентство.

Они начали поиски вертолета примерно через час после того, как стало известно о происшествии. По данным IRNA, в районе предполагаемой аварии работают 20 спасательных отрядов, задействованы беспилотники.

Как отмечает агентство, из-за отсутствия дорог в горной местности, покрытой лесами, а также неблагоприятных погодных условий, в том числе сильного тумана, поисково-спасательная операция затянется.

Вертолет иранских спасателей не смог приземлиться на месте жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщил представитель экстренных служб Ирана.

"Был отправлен аварийный вертолет, который не смог приземлиться из-за сильного тумана и был вынужден вернуться", - приводит его слова агентство IRNA.

"Туман в этом регионе настолько сильный, что сузил поле зрения", - добавили в ведомстве.

Глава иранского общества Красного Полумесяца сообщил, что не менее 40 спасательных бригад занимаются поиском вертолета Раиси.

17:42

Президент Ирана Сейед Ибрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, находившийся с ним на борту вертолета, который совершил жесткую посадку, в порядке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Mehr.

Согласно информации, они едут на автомобиле в составе кортежа в Тебриз.