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Красный Полумесяц Ирана: Президент Ирана и глава МИД погибли при крушении вертолета

Красный Полумесяц Ирана: Президент Ирана и глава МИД погибли при крушении вертолета Все пассажиры и экипаж вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли при крушении.
В регионе
20 мая 2024 г. 07:18
Красный Полумесяц Ирана: Президент Ирана и глава МИД погибли при крушении вертолета

Все пассажиры и экипаж вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси погибли при крушении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

"При обнаружении местонахождения разбившегося вертолета никаких признаков живых пассажиров вертолета найдено не было", - сказал он в эфире телеканала IRIB. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

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Версия на азербайджанском языке İranın Qırmızı Aypara Cəmiyyəti: Prezident helikopterinin bütün sərnişinləri həlak olub

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