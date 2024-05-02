Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу

Первый этап возвращения бывших вынужденных переселенцев в село Хоровлу Джебраильского района запланирован на вторую половину этого года.

Об этом Report заявили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В Госкомитете отметили, что в рамках реализации первой Государственной программы по Великому возвращению отстраивается село Хоровлу Джебраильского района. Во второй половине этого года в село планируется возвращение 334 семей.

Кроме того, планируется переселение 78 семей в поселок Кяркиджахан города Ханкенди, где в настоящее время ведутся восстановительные работы.