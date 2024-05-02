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Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу

Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Внутренняя политика
2 мая 2024 г. 13:36
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу

Первый этап возвращения бывших вынужденных переселенцев в село Хоровлу Джебраильского района запланирован на вторую половину этого года.

Об этом Report заявили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В Госкомитете отметили, что в рамках реализации первой Государственной программы по Великому возвращению отстраивается село Хоровлу Джебраильского района. Во второй половине этого года в село планируется возвращение 334 семей.

Кроме того, планируется переселение 78 семей в поселок Кяркиджахан города Ханкенди, где в настоящее время ведутся восстановительные работы.

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Версия на английском языке Over 330 families to be relocated to Jabrayil’s Horovlu village in second half of 2024 nıb
Версия на азербайджанском языке Cəbrayılın Horovlu kəndinə ilk köçün tarixi açıqlanıb

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