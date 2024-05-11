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Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе "Евровидение"

Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе "Евровидение" Певца из Нидерландов Йоста Клейна отстранили от участия в конкурсе "Евровидение".
Шоу-бизнес
11 мая 2024 г. 08:58
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе Евровидение

Певца из Нидерландов Йоста Клейна отстранили от участия в конкурсе "Евровидение".

Как передает Report, об этом сообщила Телерадиовещательная корпорация Нидерландов (NOS).

Причина, по которой было принято такое решение, не называется. Отмечается, что участие Йоста Клейна отменили в последний момент.

Телеканал SVT, отвечающий за освещение событий на конкурсе, утверждает, что Клейн поругался с одним из фотографов. Согласно другой неофициальной информации голландец умудрился повздорить с представителем Европейского вещательного союза, главного организатора "Евровидения".

Известно, что Европейский вещательный союз уже начал расследование случившегося, но подробной информации о скандальном инциденте не дают. Голландский флаг был снят в той части зала, где находятся артисты, но пока не сообщается о дисквалификации Нидерландов в конкурсе.

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