Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире

Развевающийся на Площади государственного флага в Баку трехцветный флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннесса.
Об этом Report сообщила глава пресс-службы Управления Приморского бульвара Афсана Мехтиева.
По ее словам, до закрытия Площади государственного флага на ремонт рекорд был побит из-за высоты флагштока.
"Флаг Азербайджана включен в книгу рекордов как самый большой флаг в мире. Его ширина составляет 36 метров, длина - 72 метра, а общий вес превышает 500 килограммов. Два дня назад наш флаг был официально включен в Книгу рекордов Гиннеса", - сказала А.Мехтиева.
Фото: Вугар Ханларов