Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире

Развевающийся на Площади государственного флага в Баку трехцветный флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннесса.

Развевающийся на Площади государственного флага в Баку трехцветный флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннесса.

Об этом Report сообщила глава пресс-службы Управления Приморского бульвара Афсана Мехтиева.

По ее словам, до закрытия Площади государственного флага на ремонт рекорд был побит из-за высоты флагштока.

"Флаг Азербайджана включен в книгу рекордов как самый большой флаг в мире. Его ширина составляет 36 метров, длина - 72 метра, а общий вес превышает 500 килограммов. Два дня назад наш флаг был официально включен в Книгу рекордов Гиннеса", - сказала А.Мехтиева.

Фото: Вугар Ханларов