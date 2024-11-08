О нас

Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире

Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире Развевающийся на Площади государственного флага в Баку трехцветный флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннесса.
Внутренняя политика
8 ноября 2024 г. 14:30
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире

Развевающийся на Площади государственного флага в Баку трехцветный флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннесса.

Об этом Report сообщила глава пресс-службы Управления Приморского бульвара Афсана Мехтиева.

По ее словам, до закрытия Площади государственного флага на ремонт рекорд был побит из-за высоты флагштока.

"Флаг Азербайджана включен в книгу рекордов как самый большой флаг в мире. Его ширина составляет 36 метров, длина - 72 метра, а общий вес превышает 500 килограммов. Два дня назад наш флаг был официально включен в Книгу рекордов Гиннеса", - сказала А.Мехтиева.

Фото: Вугар Ханларов

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan flag enters Guinness World Records for its size
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Bayrağı ölçüsünə görə "Ginnesin rekordlar kitabı"na düşüb - EKSKLÜZİV

Самое важное

Азербайджанcкий флаг включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоАзербайджанcкий флаг включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2024 г. 00:06
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы
7 ноября 2024 г. 21:02
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
6 ноября 2024 г. 18:35
Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
1 ноября 2024 г. 18:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi