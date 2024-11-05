Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29

50 президентов, 10 вице-президентов, 20 глав правительств и два наследных принца государств-сторон Рамочной конвенции ООН по климату выступят с официальными заявлениями на сегменте высокого уровня Всемирного саммита лидеров по климатическим действиям COP2

50 президентов, 10 вице-президентов, 20 глав правительств и два наследных принца государств-сторон Рамочной конвенции ООН по климату выступят с официальными заявлениями на сегменте высокого уровня Всемирного саммита лидеров по климатическим действиям COP29 12-13 ноября.

Как сообщает Report, стороны, главы государств или правительств которых не выступили с национальными заявлениями в эти даты, смогут это сделать в ходе возобновленного сегмента высокого уровня, который пройдет 19 – 20 ноября.

В первый день саммита ожидаются выступления президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Сербии Александра Вучича, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Узбекистана Шавката Мирзиёева, Польши Анджея Дуды, Кыргызстана Садыра Жапарова, Беларуси Александра Лукашенко, Болгарии Румена Радева, Финляндии Александра Стубба и глав Европейского совета Шарля Мишеля и Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и других.

Также заявления сделают председатель правительства Испании Педро Санчес, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо и Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Олаф Шольц и наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд.

13 ноября продолжатся выступления глав государств и правительств. Свои речи произнесут председатель президиума Боснии и Герцеговины, президент Монголии, вице-президенты Бразилии, Танзании и Анголы, премьер-министры Греции, Хорватии, Мальты, Италии, Грузии, Венгрии, Албании, Пакистана, России, Нидерландов, Дании и других.