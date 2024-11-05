О нас

Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29

Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29 50 президентов, 10 вице-президентов, 20 глав правительств и два наследных принца государств-сторон Рамочной конвенции ООН по климату выступят с официальными заявлениями на сегменте высокого уровня Всемирного саммита лидеров по климатическим действиям COP2
COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29

50 президентов, 10 вице-президентов, 20 глав правительств и два наследных принца государств-сторон Рамочной конвенции ООН по климату выступят с официальными заявлениями на сегменте высокого уровня Всемирного саммита лидеров по климатическим действиям COP29 12-13 ноября.

Как сообщает Report, стороны, главы государств или правительств которых не выступили с национальными заявлениями в эти даты, смогут это сделать в ходе возобновленного сегмента высокого уровня, который пройдет 19 – 20 ноября.

В первый день саммита ожидаются выступления президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Сербии Александра Вучича, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Узбекистана Шавката Мирзиёева, Польши Анджея Дуды, Кыргызстана Садыра Жапарова, Беларуси Александра Лукашенко, Болгарии Румена Радева, Финляндии Александра Стубба и глав Европейского совета Шарля Мишеля и Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и других.

Также заявления сделают председатель правительства Испании Педро Санчес, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо и Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Олаф Шольц и наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд.

13 ноября продолжатся выступления глав государств и правительств. Свои речи произнесут председатель президиума Боснии и Герцеговины, президент Монголии, вице-президенты Бразилии, Танзании и Анголы, премьер-министры Греции, Хорватии, Мальты, Италии, Грузии, Венгрии, Албании, Пакистана, России, Нидерландов, Дании и других.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
5 ноября 2024 г. 12:23
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
4 ноября 2024 г. 10:00
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
2 ноября 2024 г. 12:18
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
31 октября 2024 г. 14:44
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi