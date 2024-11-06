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Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран

Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран Международная неправительственная экологическая организация Greenpeace призывает COP29 решить вопрос по увеличению финансирования развивающихся стран для адаптации и возмещения ущерба от климатических изменений.
COP29
6 ноября 2024 г. 17:27
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран

Международная неправительственная экологическая организация Greenpeace призывает на COP29 решить вопрос по увеличению финансирования развивающихся стран для адаптации и возмещения ущерба от климатических изменений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-релиз организации.

"Мировые лидеры должны принять меры в ответ на рекордный рост температуры и рост выбросов, согласовав новую финансовую цель для поддержки мер по борьбе с изменением климата в развивающихся странах", - говорится в сообщении.

Глава делегации Greenpeace International Джаспер Инвентор отметил важность действий по борьбе с изменением климата.

"Однако действия опираются на климатическое финансирование и привлечение к ответственности загрязнителей. Компании по добыче ископаемого топлива и крупные загрязнители должны, наконец, заплатить за убытки и ущерб, которые они нанесли. Лидеры наделены властью для обеспечения справедливости, и они должны действовать сейчас”, - подчеркнул он.

Greenpeace призывал на COP29 принять новую коллективную количественную цель (NCQG), обязывающую значительно увеличить финансирование развивающихся стран для адаптации и возмещения ущерба, и заставить платить отрасли по добыче ископаемого топлива и других основных загрязнителей.

Также организация в своем призыве указала на необходимость реализовать соглашение COP28 по отказу от ископаемого топлива и принять меры для предотвращения негативных последствий для компенсационных соглашений и углеродных рынков.

Эксперт по политике в области климата Трейси Карти добавила, что NCQG должен создать условия, которые позволят определить кто будет оплачивать растущие расходы на борьбу с изменением климата в течение следующего десятилетия и получат ли наименее ответственные за изменения климата страны и сообщества необходимую поддержку.

“Триллионы долларов необходимы для планов действий развивающихся стран по борьбе с изменением климата. Главным результатом NCQG должно стать недвусмысленное обязательство богатых развитых стран значительно увеличить государственное финансирование для поддержки развивающихся стран в реагировании на усиливающиеся последствия изменения климата и переходе на возобновляемые источники энергии”, - сказала Карти.

Лала Минасазова

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Версия на азербайджанском языке “Greenpeace” COP29-da inkişaf etməkdə olan ölkələrin maliyyələşdirilməsinin artırılmasına çağırır
Версия на английском языке Greenpeace urges COP29 to boost climate financing for developing nations

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