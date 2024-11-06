Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран

Международная неправительственная экологическая организация Greenpeace призывает COP29 решить вопрос по увеличению финансирования развивающихся стран для адаптации и возмещения ущерба от климатических изменений.

Международная неправительственная экологическая организация Greenpeace призывает на COP29 решить вопрос по увеличению финансирования развивающихся стран для адаптации и возмещения ущерба от климатических изменений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-релиз организации.

"Мировые лидеры должны принять меры в ответ на рекордный рост температуры и рост выбросов, согласовав новую финансовую цель для поддержки мер по борьбе с изменением климата в развивающихся странах", - говорится в сообщении.

Глава делегации Greenpeace International Джаспер Инвентор отметил важность действий по борьбе с изменением климата.

"Однако действия опираются на климатическое финансирование и привлечение к ответственности загрязнителей. Компании по добыче ископаемого топлива и крупные загрязнители должны, наконец, заплатить за убытки и ущерб, которые они нанесли. Лидеры наделены властью для обеспечения справедливости, и они должны действовать сейчас”, - подчеркнул он.

Greenpeace призывал на COP29 принять новую коллективную количественную цель (NCQG), обязывающую значительно увеличить финансирование развивающихся стран для адаптации и возмещения ущерба, и заставить платить отрасли по добыче ископаемого топлива и других основных загрязнителей.

Также организация в своем призыве указала на необходимость реализовать соглашение COP28 по отказу от ископаемого топлива и принять меры для предотвращения негативных последствий для компенсационных соглашений и углеродных рынков.

Эксперт по политике в области климата Трейси Карти добавила, что NCQG должен создать условия, которые позволят определить кто будет оплачивать растущие расходы на борьбу с изменением климата в течение следующего десятилетия и получат ли наименее ответственные за изменения климата страны и сообщества необходимую поддержку.

“Триллионы долларов необходимы для планов действий развивающихся стран по борьбе с изменением климата. Главным результатом NCQG должно стать недвусмысленное обязательство богатых развитых стран значительно увеличить государственное финансирование для поддержки развивающихся стран в реагировании на усиливающиеся последствия изменения климата и переходе на возобновляемые источники энергии”, - сказала Карти.

Лала Минасазова