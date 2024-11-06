Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш готовится к визиту в Баку для участия в COP29. Перед поездкой он ответил на вопросы американского бюро Report в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
- Для меня, как бывшей вынужденной переселенки из Карабаха, ООН имеет глубокое личное значение. Тем более, что ранее вы занимали пост Верховного комиссара по делам беженцев....
- Во время моей работы в качестве Верховного комиссара по делам беженцев я много раз посещал Азербайджан и поддерживал ваше правительство в его политике поддержки людей, внутренне перемещенных из Нагорного Карабаха и прилегающих регионов. Я видел, сколько правительство Азербайджана инвестировало в то, чтобы такие люди, как вы, могли полностью интегрироваться в общество и пользоваться всеми возможностями, которые давало развитие страны. Поэтому у меня остались очень хорошие воспоминания о моих визитах и работе с правительством Азербайджана.
- Это будет ваш первый официальный визит в Азербайджан в качестве Генерального секретаря ООН. Правительство Азербайджана представило 14 инициатив для успеха предстоящей климатической конференции ООН, включая призывы к прекращению огня в глобальных конфликтах, обязательства по сокращению выбросов метана и другие. Ключевым является новый Фонд действий по климатическому финансированию, куда планируется направление средств от стран и компаний - производителей ископаемого топлива для поддержки развивающихся стран. Каково ваше мнение о работе по подготовке к COP29? Каковы ваши ожидания от правительства Азербайджана?
- Я думаю, важно стремление, с которым Азербайджан продвигает свои инициативы, чтобы все государства-стороны рамочной конвенции, которые приедут на COP, были нацелены на его успех. Потому что изменение климата разрушает мир повсюду. Этот год, вероятно, станет самым жарким, с самыми жаркими месяцами. В мире засухи, ураганы, наводнения, которые опустошают большие части земного шара.
Выбросы, которые должны сокращаться на 9% в год, чтобы соответствовать нашей цели удержания роста температуры ниже 1,5 градуса от доиндустриального уровня, все еще растут. И мы рискуем не достичь этой цели. Поэтому нам нужны амбициозные инициативы, чтобы изменить ситуацию вспять. И это очень важно сделать на COP в Азербайджане.
И, конечно, не будем забывать, что Азербайджан представит свой определяемый на национальном уровне вклад (NDCs), свой план действий. И это будет очень важным сигналом для других - иметь национально определяемый вклад, полностью соответствующий цели 1,5 градуса, чтобы сказать другим странам, что им нужно делать то же самое.
- Территория Азербайджана является одной из самых минозагрязненных в мире. С момента окончания конфликта в 2020 году почти 400 человек - мирных жителей и военнослужащих, погибли или получили увечья от разрыва мин, включая двух моих коллег. Армения не предоставила полную и точную информацию о расположении минных полей. Хотя поддержка национальных усилий по разминированию остается главным приоритетом ООН в Азербайджане, международное сообщество не было проинформировано об этом. Мы часто слышим заявления ООН с осуждением минной проблемы в Украине и других частях мира, но ничего нет про нас. Почему?
- Но вы видите действия. Это очень важно. ПРООН активно поддерживает правительство Азербайджана. От совместных усилий по разминированию уже получили пользу 350 000 человек.
Более того, между сторонами существует новое соглашение о создании в Азербайджане, я бы сказал, Справочно-информационного центра, который может стать примером для всего мира.
Мины, конечно,- это то, чего не должно существовать. Мы не сомневаемся в этом. И мы полностью поддерживаем правительство Азербайджана в разминировании территорий, потому что это необходимо для того, чтобы люди могли вернуться в места своего прежнего проживания и для развития, достижения ЦУР, для всех важных проектов, которые правительство может реализовать на благо своего населения.
- После освобождения своих исторических земель от 30-летней армянской оккупации Азербайджан активно работает над установлением мира с Арменией, несмотря на частые нарушения договоренностей со стороны последней. Но несмотря на такую неопределенность правительство все равно заявило, что это все равно будет "COP мира" благодаря прогрессу, достигнутому в региональной дипломатии. Как вы оцениваете процесс миростроительства между двумя странами? Планируете ли вы посетить Карабахский регион Азербайджана, чтобы увидеть последствия армянского наследия войны и процесс восстановления в регионе?
- Я не собираюсь ехать на COP, чтобы быть вовлеченным в политику. Я еду, чтобы поддержать усилия, которые должны быть предприняты для успеха конференции, что означает достижение очень амбициозной финансовой цели. Потому что именно эта финансовая цель позволит мобилизовать триллионы в поддержку развивающихся стран, чтобы сохранить цель в 1,5 градуса и поддержать людей в тех драматических обстоятельствах, с которыми они сталкиваются из-за изменения климата.
Во-вторых, чтобы поддержать переговоры по созданию углеродных рынков, так называемой Статьи 6, которые будут прозрачными, эффективными, а не просто предлогом для "гринвошинга".
И сделать все для поддержки правительства Азербайджана в переговорах по всем другим аспектам COP.
Конечно, очень важно, чтобы COP также был чем-то, что решает не только проблемы изменения климата, но и последствия этого. И одним из последствий изменения климата является, к сожалению, то, что оно становится триггером конфликтов.
Это очень важный момент, когда у нас есть конфликты от Газы до Украины, от Судана и многих других мест в мире. Мы должны заключить мир друг с другом и с природой, и это послание я смогу передать.
Но, как я сказал, я не намерен участвовать в каких-либо политических дискуссиях.
- Азербайджан активно и эффективно сотрудничает с рядом специализированных учреждений и органов ООН. После завершения климатической конференции COP29 Азербайджан начнет подготовку к 13-му Всемирному форуму городов (WUF13), который пройдет в Баку в 2026 году. Учитывая это, как бы вы оценили вклад Азербайджана в деятельность ООН в целом?
- Вклад Азербайджана в деятельность Организации можно назвать превосходным. Наше сотрудничество - это лучший пример эффективного вклада. Я лично убедился в этом, когда работал в Комиссии по делам беженцев.
Команда ООН в вашей стране активно сотрудничает с правительством в поддержке стратегии устойчивого развития и во многих других направлениях. Азербайджан также активно участвует в работе ООН и ее различных органов, в том числе в рамках недавнего Саммита будущего. Поэтому, как я уже отметил, мы высоко оцениваем и искренне рады успешному сотрудничеству с правительством Азербайджана.
- Ваша встреча с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС вызвала критику со стороны международного сообщества. Вы выражали обеспокоенность по поводу отправки северокорейских войск в Россию для участия в войне против Украины. С другой стороны, вы готовитесь к поездке в Украину для встречи с Владимиром Зеленским. Ожидаете ли вы положительных результатов от этой встречи для урегулирования конфликта?
- Считаю, что в свете недавней эскалации, связанной с участием Северной Кореи в конфликте, крайне важно избежать интернационализации конфликта. Когда локальный конфликт между двумя странами приобретает международные масштабы, это создает угрозу глобальному миру. Именно это и стало причиной моего вмешательства.
- В результате конфликта с Арменией Азербайджан столкнулся с серьезной проблемой пропавших без вести. Согласно данным азербайджанского правительства, около 4000 азербайджанцев по-прежнему числятся пропавшими без вести. К сожалению, в рамках ООН не было предпринято конкретных шагов для выяснения судьбы этих людей. Какие меры должны быть приоритетными для ООН в решении и урегулировании этого гуманитарного кризиса?
- ООН готова оказывать полное содействие правительствам в поиске пропавших людей, независимо от места и причин их исчезновения. Мы крайне обеспокоены ситуацией, когда люди пропадают без вести, и их семьи переживают страдания. Мы приложим все усилия, чтобы, в рамках возможного сотрудничества, работать над поиском пропавших или выяснением обстоятельств их исчезновения.
- В последнее время все чаще звучат призывы к реформированию Совета Безопасности ООН. Как вы считаете, что необходимо для повышения эффективности работы СБ ООН?
- Считаю, что Совет Безопасности ООН отражает реалии 1945 года, но мир с тех пор изменился. Трое из пяти постоянных членов Совета - это европейские страны с разными позициями: Франция, Великобритания и Россия.
Нам нужен такой СБ, который будет соответствовать современным реалиям и не будет парализован геополитическими решениями.
Это ключевая реформа, которая необходима для международного сообщества. Она требует не только обновления СБ, но и реформы международной финансовой архитектуры и других аспектов глобального управления, сформировавшихся после Второй мировой войны, когда Азербайджан был частью Советского Союза.
Сегодня Азербайджан активно заявляет о себе на мировой арене, и было бы справедливо, если бы современная система глобального управления учитывала и ваш вклад, поскольку на момент ее создания Азербайджан не был представлен самостоятельно.