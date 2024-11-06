Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29

- Для меня, как бывшей вынужденной переселенки из Карабаха, ООН имеет глубокое личное значение. Тем более, что ранее вы занимали пост Верховного комиссара по делам беженцев....

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш готовится к визиту в Баку для участия в COP29. Перед поездкой он ответил на вопросы американского бюро Report в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

- Для меня, как бывшей вынужденной переселенки из Карабаха, ООН имеет глубокое личное значение. Тем более, что ранее вы занимали пост Верховного комиссара по делам беженцев....

- Во время моей работы в качестве Верховного комиссара по делам беженцев я много раз посещал Азербайджан и поддерживал ваше правительство в его политике поддержки людей, внутренне перемещенных из Нагорного Карабаха и прилегающих регионов. Я видел, сколько правительство Азербайджана инвестировало в то, чтобы такие люди, как вы, могли полностью интегрироваться в общество и пользоваться всеми возможностями, которые давало развитие страны. Поэтому у меня остались очень хорошие воспоминания о моих визитах и работе с правительством Азербайджана.

- Это будет ваш первый официальный визит в Азербайджан в качестве Генерального секретаря ООН. Правительство Азербайджана представило 14 инициатив для успеха предстоящей климатической конференции ООН, включая призывы к прекращению огня в глобальных конфликтах, обязательства по сокращению выбросов метана и другие. Ключевым является новый Фонд действий по климатическому финансированию, куда планируется направление средств от стран и компаний - производителей ископаемого топлива для поддержки развивающихся стран. Каково ваше мнение о работе по подготовке к COP29? Каковы ваши ожидания от правительства Азербайджана?

- Я думаю, важно стремление, с которым Азербайджан продвигает свои инициативы, чтобы все государства-стороны рамочной конвенции, которые приедут на COP, были нацелены на его успех. Потому что изменение климата разрушает мир повсюду. Этот год, вероятно, станет самым жарким, с самыми жаркими месяцами. В мире засухи, ураганы, наводнения, которые опустошают большие части земного шара.

Выбросы, которые должны сокращаться на 9% в год, чтобы соответствовать нашей цели удержания роста температуры ниже 1,5 градуса от доиндустриального уровня, все еще растут. И мы рискуем не достичь этой цели. Поэтому нам нужны амбициозные инициативы, чтобы изменить ситуацию вспять. И это очень важно сделать на COP в Азербайджане.

И, конечно, не будем забывать, что Азербайджан представит свой определяемый на национальном уровне вклад (NDCs), свой план действий. И это будет очень важным сигналом для других - иметь национально определяемый вклад, полностью соответствующий цели 1,5 градуса, чтобы сказать другим странам, что им нужно делать то же самое.

- Территория Азербайджана является одной из самых минозагрязненных в мире. С момента окончания конфликта в 2020 году почти 400 человек - мирных жителей и военнослужащих, погибли или получили увечья от разрыва мин, включая двух моих коллег. Армения не предоставила полную и точную информацию о расположении минных полей. Хотя поддержка национальных усилий по разминированию остается главным приоритетом ООН в Азербайджане, международное сообщество не было проинформировано об этом. Мы часто слышим заявления ООН с осуждением минной проблемы в Украине и других частях мира, но ничего нет про нас. Почему?

- Но вы видите действия. Это очень важно. ПРООН активно поддерживает правительство Азербайджана. От совместных усилий по разминированию уже получили пользу 350 000 человек.

Более того, между сторонами существует новое соглашение о создании в Азербайджане, я бы сказал, Справочно-информационного центра, который может стать примером для всего мира.

Мины, конечно,- это то, чего не должно существовать. Мы не сомневаемся в этом. И мы полностью поддерживаем правительство Азербайджана в разминировании территорий, потому что это необходимо для того, чтобы люди могли вернуться в места своего прежнего проживания и для развития, достижения ЦУР, для всех важных проектов, которые правительство может реализовать на благо своего населения.

- После освобождения своих исторических земель от 30-летней армянской оккупации Азербайджан активно работает над установлением мира с Арменией, несмотря на частые нарушения договоренностей со стороны последней. Но несмотря на такую неопределенность правительство все равно заявило, что это все равно будет "COP мира" благодаря прогрессу, достигнутому в региональной дипломатии. Как вы оцениваете процесс миростроительства между двумя странами? Планируете ли вы посетить Карабахский регион Азербайджана, чтобы увидеть последствия армянского наследия войны и процесс восстановления в регионе?

- Я не собираюсь ехать на COP, чтобы быть вовлеченным в политику. Я еду, чтобы поддержать усилия, которые должны быть предприняты для успеха конференции, что означает достижение очень амбициозной финансовой цели. Потому что именно эта финансовая цель позволит мобилизовать триллионы в поддержку развивающихся стран, чтобы сохранить цель в 1,5 градуса и поддержать людей в тех драматических обстоятельствах, с которыми они сталкиваются из-за изменения климата.

Во-вторых, чтобы поддержать переговоры по созданию углеродных рынков, так называемой Статьи 6, которые будут прозрачными, эффективными, а не просто предлогом для "гринвошинга".

И сделать все для поддержки правительства Азербайджана в переговорах по всем другим аспектам COP.

Конечно, очень важно, чтобы COP также был чем-то, что решает не только проблемы изменения климата, но и последствия этого. И одним из последствий изменения климата является, к сожалению, то, что оно становится триггером конфликтов.

Это очень важный момент, когда у нас есть конфликты от Газы до Украины, от Судана и многих других мест в мире. Мы должны заключить мир друг с другом и с природой, и это послание я смогу передать.

Но, как я сказал, я не намерен участвовать в каких-либо политических дискуссиях.

- Азербайджан активно и эффективно сотрудничает с рядом специализированных учреждений и органов ООН. После завершения климатической конференции COP29 Азербайджан начнет подготовку к 13-му Всемирному форуму городов (WUF13), который пройдет в Баку в 2026 году. Учитывая это, как бы вы оценили вклад Азербайджана в деятельность ООН в целом?

- Вклад Азербайджана в деятельность Организации можно назвать превосходным. Наше сотрудничество - это лучший пример эффективного вклада. Я лично убедился в этом, когда работал в Комиссии по делам беженцев.

Команда ООН в вашей стране активно сотрудничает с правительством в поддержке стратегии устойчивого развития и во многих других направлениях. Азербайджан также активно участвует в работе ООН и ее различных органов, в том числе в рамках недавнего Саммита будущего. Поэтому, как я уже отметил, мы высоко оцениваем и искренне рады успешному сотрудничеству с правительством Азербайджана.

- Ваша встреча с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС вызвала критику со стороны международного сообщества. Вы выражали обеспокоенность по поводу отправки северокорейских войск в Россию для участия в войне против Украины. С другой стороны, вы готовитесь к поездке в Украину для встречи с Владимиром Зеленским. Ожидаете ли вы положительных результатов от этой встречи для урегулирования конфликта?

- Считаю, что в свете недавней эскалации, связанной с участием Северной Кореи в конфликте, крайне важно избежать интернационализации конфликта. Когда локальный конфликт между двумя странами приобретает международные масштабы, это создает угрозу глобальному миру. Именно это и стало причиной моего вмешательства.

- В результате конфликта с Арменией Азербайджан столкнулся с серьезной проблемой пропавших без вести. Согласно данным азербайджанского правительства, около 4000 азербайджанцев по-прежнему числятся пропавшими без вести. К сожалению, в рамках ООН не было предпринято конкретных шагов для выяснения судьбы этих людей. Какие меры должны быть приоритетными для ООН в решении и урегулировании этого гуманитарного кризиса?

- ООН готова оказывать полное содействие правительствам в поиске пропавших людей, независимо от места и причин их исчезновения. Мы крайне обеспокоены ситуацией, когда люди пропадают без вести, и их семьи переживают страдания. Мы приложим все усилия, чтобы, в рамках возможного сотрудничества, работать над поиском пропавших или выяснением обстоятельств их исчезновения.

- В последнее время все чаще звучат призывы к реформированию Совета Безопасности ООН. Как вы считаете, что необходимо для повышения эффективности работы СБ ООН?

- Считаю, что Совет Безопасности ООН отражает реалии 1945 года, но мир с тех пор изменился. Трое из пяти постоянных членов Совета - это европейские страны с разными позициями: Франция, Великобритания и Россия.

Нам нужен такой СБ, который будет соответствовать современным реалиям и не будет парализован геополитическими решениями.

Это ключевая реформа, которая необходима для международного сообщества. Она требует не только обновления СБ, но и реформы международной финансовой архитектуры и других аспектов глобального управления, сформировавшихся после Второй мировой войны, когда Азербайджан был частью Советского Союза.

Сегодня Азербайджан активно заявляет о себе на мировой арене, и было бы справедливо, если бы современная система глобального управления учитывала и ваш вклад, поскольку на момент ее создания Азербайджан не был представлен самостоятельно.