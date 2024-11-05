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ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов

ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
Финансы
5 ноября 2024 г. 12:51
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) ведет работу по формированию системы отчетности банков в области устойчивого финансирования.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЦБА.

Согласно информации, если реализуемые в Азербайджане крупные проекты, учитывающие климатические изменения, финансируются банками и указываются в отчетах Центробанку как "зеленые кредиты", то в качестве подтверждающего документа может потребоваться "Отчет об устойчивом финансировании".

"Одной из функций ЦБА является контроль над кредитными организациями. В настоящее время требования к представлению банками отчетов в Центральный банк по устойчивому финансированию отсутствуют, однако ЦБА продолжает работу по формированию соответствующей системы отчетности", - отметили в регуляторе.

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Версия на английском языке Sustainable Finance report may be required as supporting document for large-scale projects in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda nəhəng layihələr üzrə "Dayanıqlı Maliyyə hesabatı" təsdiqedici sənəd kimi tələb edilə bilər

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