ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) ведет работу по формированию системы отчетности банков в области устойчивого финансирования.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЦБА.
Согласно информации, если реализуемые в Азербайджане крупные проекты, учитывающие климатические изменения, финансируются банками и указываются в отчетах Центробанку как "зеленые кредиты", то в качестве подтверждающего документа может потребоваться "Отчет об устойчивом финансировании".
"Одной из функций ЦБА является контроль над кредитными организациями. В настоящее время требования к представлению банками отчетов в Центральный банк по устойчивому финансированию отсутствуют, однако ЦБА продолжает работу по формированию соответствующей системы отчетности", - отметили в регуляторе.