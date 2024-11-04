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Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость

Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость Мирный договор между Баку и Ереваном должен отвечать национальным интересам двух стран
Внешняя политика
4 ноября 2024 г. 10:00
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость

Мирный договор между Баку и Ереваном должен отвечать национальным интересам обеих стран и быть решением самих сторон, а не результатом давления или влияния извне.

Об этом Report сказал политолог из Пакистана Басим Реза.

По его словам, мирный договор должен быть подписан, исходя из национальных интересов Азербайджана и Армении, а не под внешним воздействием, в том числе Европарламента.

"Это основа для развития всего региона. Мирный договор должен быть заключен только потому, что Азербайджан и Армения хотят этого, а не под каким-либо внешним давлением", - сказал он.

Реза подчеркнул, что антиазербайджанская резолюция Европарламента предвзята, учитывая, что этот орган не принял во внимание историю конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Кроме того, политолог отметил, что призывы Европарламента к игнорированию СОР29, который пройдет в Баку, вызывают разочарование.

"Подобные односторонние действия и призывы к санкциям заслуживают осуждения. Прискорбно, что они исходят от организации, которая раньше была лидером в вопросах борьбы с изменением климата",- подытожил он.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: Avropa Parlamentinin anti-Azərbaycan qətnaməsi onun açıq-aşkar qərəzliliyini nümayiş etdirir
Версия на английском языке Political scientist: Anti-Azerbaijani resolution of European Parliament demonstrates its blatant bias

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