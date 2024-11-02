Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе

Азербайджан показывает, что готов быть региональным лидером. Проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане является очень хорошей инициативой в нынешней мировой ситуации.

Азербайджан показывает, что готов быть региональным лидером. Проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане является очень хорошей инициативой в нынешней мировой ситуации.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, у Азербайджана есть возможность играть глобальную роль: "Мне всегда нравятся инициативные страны, демонстрирующие свое региональное лидерство. Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе. Это выглядит совершенно эффективно и реально. Точно так же, как и Турция часто показывает готовность быть региональным лидером в акватории Черного моря".

Подоляк считает, что это очень хорошая перспектива, учитывая, что у Азербайджана есть возможность сыграть более глобальную роль в энергетическом трафике.

Он также подчеркнул уверенность в дальнейшем развитии отношений между Азербайджаном и Украиной: "Я не вижу ни малейшего сомнения в том, что двухсторонние отношения Украины и Азербайджана будут развиваться в крайне позитивном ключе, точно так же, как двухсторонние отношения Украины и Турции будут развиваться в позитивном ключе. Почему это выгодно? Это максимально четко может отстроить отношения Украины с регионом с точки зрения энергетики, с точки зрения влияния в регионе и так далее. Поэтому проведение COP29 в Азербайджане - очень хорошая инициатива в нынешней ситуации. Для нас крайне важно участвовать в таких проектах".