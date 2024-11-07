Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей

Интервью министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан Азиза Абдухакимова информагентству Азербайджана - Report.az

Для Азербайджана, как страны, готовящейся принять 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по климату (COP29), укрепление сотрудничества с многолетними стратегическими партнерами, в том числе и в области борьбы с изменением климата становится все более актуальным. Одним из таких партнеров является Узбекистан. На протяжении более 30 лет между Азербайджаном и Узбекистаном сложились тесные и стратегически важные отношения.

В интервью Report министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов рассказал о стратегических шагах, которые страны предпринимают как совместно, так и по отдельности для достижения устойчивого развития и улучшения состояния окружающей среды в условиях глобальных климатических изменений.

Министр также поделился мыслями о перспективах расширения сотрудничества между Баку и Ташкентом в сфере защиты климата, рассказал о планах работы узбекской делегации на конференции COP29, а также своих ожиданиях от предстоящего глобального климатического мероприятия в Баку.

- Как вы оцениваете уровень сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном?

- Традиции добрососедства, существующие на протяжении веков, особенно важны для всех стран Центральной Азии, в том числе для Узбекистана. Азербайджан является ключевым партнером Узбекистана в регионе Южного Кавказа. Сотрудничество между странами приобретает все большее геополитическое и экономическое значение. Время подтверждает, что узбекско-азербайджанские отношения обладают огромным потенциалом и могут сыграть важную роль в обеспечении устойчивого развития как для Южного Кавказа, так и для всей Центральной Азии.

В последнее время наблюдается укрепление связей между Азербайджаном и странами Центральной Азии. Это, прежде всего, обусловлено совпадением интересов Азербайджана с этими странами как в политической, так и в экономической сферах.

Узбекистан сотрудничает с Азербайджаном в рамках Специальной программы ООН по экономикам Центральной Азии (СПЕКА), которая решает важные вопросы регионального сотрудничества, используя международные правовые документы, нормы, стандарты и рекомендации. Проектно-рабочая группа по водно-энергетическим ресурсам СПЕКА направлена на решение проблем изменения климата.

Если говорить о том, на каких платформах мы объединяемся, то это и другие различные организации, такие как Организация экономического сотрудничества (ОЭС), Организация тюркских государств (ОТГ), последняя служит региональным инструментом для международного сотрудничества на Евразийском континенте и в Центрально-Азиатском регионе.

- Как Азербайджан и Узбекистан могут сотрудничать в реализации инициатив в области изменения климата? Какими конкретными областями знаний или ресурсами стороны могли бы поделиться для решения этих проблемы?

- Принимая во внимание богатый потенциал Азербайджана в сфере возобновляемой энергии, Узбекистан может перенять опыт вашей страны в реализации проектов по "зеленой" энергетике, развитию потенциала "зеленого" водорода, обмена знаниями в области строительства тепловых электростанций за счет частных инвестиций, обмена передовым опытом, подходами "умный город", "умное село", а также в применении чистых технологий и созданию зоны "зеленой" энергии.

2024 год для Узбекистана стал годом завершения подготовки Национальных адаптационных планов по пяти ключевым секторам (чрезвычайные ситуации, строительство, сельское хозяйство, здравоохранение, водные ресурсы). В этом контексте перспективным является сотрудничество с Азербайджаном, который также находится на завершающем этапе разработки своих Национальных адаптационных планов.

Сотрудничество предполагает обмен знаниями, опытом в данных секторах, что позволит обеим странам эффективней адаптироваться к изменению климата и повысить устойчивость своих социальных экономических систем, а также разработать совместные инициативы по минимизации рисков в управлении последствиями климатических изменений на региональном уровне.

В целях развития практического сотрудничества в области подготовки климатологов, очень важно для Узбекистана привлечь специалистов из Азербайджана в Центрально-Азиатский университет изучения окружающей среды и изменения климата (Green University), расположенного в Ташкенте.

- Какие общие цели и приоритеты в области климатической политики объединяют Узбекистан и Азербайджан?

- Азербайджан и Узбекистан сталкиваются с похожими экологическими условиями, с такими как высокая зависимость от трансграничных водных ресурсов. Наши страны могут эффективно сотрудничать для решения общих вызовов. Взаимодействие может быть направлено на модернизацию инфраструктуры для водных ресурсов, развитие устойчивого сельского хозяйства, инициативы по озеленению и обмен опытом.

В 2025 году все страны должны повысить свои амбиции по "определяемым на национальном уровне вкладам" (ОНУВ). С этой целью в рамках проекта Climate promise была проведена всесторонняя оценка национального прогресса по выполнению обязательств Парижского соглашения. Целью оценки было создание убедительных аргументов для принятия более амбициозных ОНУВ. Адаптационные меры охватывают повышение устойчивости стратегической инфраструктуры систем, сохранение биоразнообразия, снижение негативного воздействия последствий трагедии Аральского моря.

Хотелось бы отметить одно из важных достижений Узбекистана - это создание Климатического совета, который определен высшим консультативным органом при президенте по вопросам смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему. Среди основных задач Совета: мониторинг выполнения страной обязательств в рамках Рамочной конвенция ООН об изменении климата (РКИК) и Парижского соглашения, а также формирование единой государственной политики в данном направлении.

Созданный при министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Национальный центр по изменению климата является рабочим органом Климатического совета.

С учетом достижения Азербайджана в вопросах энергетического перехода и борьбы с климатическими изменениями, следуя этому примеру, Узбекистан также мог бы разработать собственный план постепенного перехода на "зеленую" энергетику.

Сотрудничество также возможно в рамках реализации проекта по созданию зеленых городов. Согласно проекту, в Узбекистане планируется разработать экологические мастер-классы для городов и районов.

- Какие у вас ожидания от предстоящей 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября?

- В рамках конференции нами запланировано проведение встреч министров экологии Организации тюркских государств (ОТГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Уверены, что данные мероприятия станут важной платформой для обсуждения актуальных экологических вопросов, обмена опытом между странами и участниками на высоком уровне.

Кроме этого в павильоне запланировано провести мероприятие по Декларации климатической миграции, которая была разработана 21-22 октября в Ташкенте на Региональной технической конференции, организованной совместно с международной организацией по миграции.

На конференции в Баку откроется новая возможность достичь тех целей, которые не были реализованы на COP28 в Дубае. Надеемся, что страны открыто продемонстрируют свои достижения, связанные с чисто технологическими решениями. Учитывая тот факт, что основной темой COP29 будет климатическое финансирование, надеемся на выработку надежного амбициозного плана по реализации вовлечения объема климатического финансирования на предстоящем мероприятии.

Критически важной будет мобилизация финансирования для смягчения последствий адаптации, возмещения убытков и ущерба, что потребует объединения усилия стран, международных организаций и частного сектора. Так как одной из тем COP29 будет Центральная Азия, это будет также хорошей возможностью улучшить представленность региона на международной арене.