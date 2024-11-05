Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29

Сотрудничество между Азербайджаном и ООН всегда было крепким

В стартовавшем сегодня в Баку Глобальном саммите религиозных лидеров на тему "Мировые религии за зеленую планету", проходящей в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), принимают участие более 220 гостей из 55 стран и 30 международных организаций. Среди участников и известные религиозные и общественные деятели, представляющие различные конфессии.

Мигель Анхель Моратинос, заместитель Генерального секретаря ООН и высокий представитель Альянса цивилизаций (UNAOC), также подключился к мероприятию и поделился своими мыслями о важности духовной составляющей в борьбе с изменением климата.

Report попросил Мигеля Моратиноса поделиться своими ожиданиями от COP29 и впечатлениями от проходящего саммита религиозных лидеров.

- Как вы оцениваете сотрудничество Азербайджана с ООН, активность страны в деятельности вашей организации?

- Сотрудничество между Азербайджаном и ООН всегда было крепким, потому что ваша страна всегда активно участвовала и защищала международное право и принцип территориальной целостности государств ООН. С самого начала Азербайджан и ООН были хорошими партнерами, конструктивными партнерами.

И сегодня даже больше, благодаря многим инициативам, потому что есть полное доверие ООН в организации COP29. Климатическая повестка - это один из главных приоритетов ООН в эти дни.

Это демонстрирует, что Азербайджан участвует во всех актуальных мероприятиях, вовлечен во все важные темы ООН и борьбу с вызовами. Я думаю, это имеет важное региональное значение, вклад в мир и процветание здесь.

Азербайджан также является партнером и союзником Альянса цивилизаций ООН, организации, которую я возглавляю, в создании межкультурного, межрелигиозного диалога через Бакинский процесс, через все международные форумы, организованные вашей страной, а также в проведении Глобального форума Альянса цивилизаций и активной роли в мандате ООН по спасению человечества.

- Вы участвовали в различных мероприятиях Азербайджана и знакомились с ходом подготовки к COP29. Каковы ваши ожидания от климатической конференции в Баку?

- У Азербайджана есть огромный опыт и наследие в организации международных конференций.

Знаете, они всегда были весьма успешными. Каждый раз, когда международная конференция или саммит проходят в Баку, в Азербайджане, результаты превосходные. И мы очень позитивны в отношении отличной организационной работы, которую Азербайджан проделал до сих пор для обеспечения успеха COP29.

- Что вы можете сказать о нынешнем мероприятии - Саммите религиозных лидеров?

- Я думаю, он проходит в нужный момент. Это еще одно доказательство инновационного подхода Азербайджана. Я думаю, прежде чем лидеры стран, принимающие решения, приедут в Баку обсуждать серьезные вопросы климатической повестки COP29, они должны учесть послание, которое исходит сегодня от этого саммита религиозных лидеров. Потому что, если не учитывать этику, принципы, ценности, религиозную чувствительность, духовность, очень сложно достичь хороших результатов в борьбе с изменением климата.

Так что без вклада религиозных лидеров будет очень сложно решить проблему спасения планеты только с помощью науки и технологий.