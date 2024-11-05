Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29

Во время проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) банки, ООО "Азерпочт" и пункты обмена валюты в Азербайджане будут работать в обычном режиме.

Во время проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) банки, ООО "Азерпочт" и пункты обмена валюты в Азербайджане будут работать в обычном режиме.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

8-13 ноября 2024 года объявлены в стране нерабочими днями. Центробанк проинформирует общественность о графике работы банков, ООО "Азерпочт", а также пунктов обмена валюты в нерабочие дни.

"В остальные дни проведения мероприятий COP29 банки, "Азерпочт" и пункты обмена валюты будут работать в обычном режиме, предоставляя финансовые услуги гостям и населению", - отметили в ЦБА.