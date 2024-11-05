О нас

Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29

Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29 Во время проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) банки, ООО "Азерпочт" и пункты обмена валюты в Азербайджане будут работать в обычном режиме.
Финансы
5 ноября 2024 г. 12:23
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29

Во время проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) банки, ООО "Азерпочт" и пункты обмена валюты в Азербайджане будут работать в обычном режиме.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

8-13 ноября 2024 года объявлены в стране нерабочими днями. Центробанк проинформирует общественность о графике работы банков, ООО "Азерпочт", а также пунктов обмена валюты в нерабочие дни.

"В остальные дни проведения мероприятий COP29 банки, "Азерпочт" и пункты обмена валюты будут работать в обычном режиме, предоставляя финансовые услуги гостям и населению", - отметили в ЦБА.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan’s CBA reveals financial sector's working regime during COP29
Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bank COP29 zamanı maliyyə sektorunun iş rejimini açıqlayıb

Экслюзивные новости

ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
5 ноября 2024 г. 12:23
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
4 ноября 2024 г. 10:00
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
2 ноября 2024 г. 12:18
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
31 октября 2024 г. 14:44
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi