Nikkei: Мировые инвестиции в оборонные стартапы достигли рекордного уровня

Мировые инвестиции в стартапы военно-промышленного комплекса в первой половине 2026 года достигли как минимум 40,8 млрд долларов, что стало рекордным полугодовым показателем за последние 10 лет.

Как передает Report со ссылкой на газету Nikkei, объем вложений вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным издания, ранее ведущую роль в разработке вооружений в западных странах играли крупные корпорации. Однако небольшие технологические компании зачастую быстрее и с меньшими затратами создают новые разработки, в частности беспилотные системы и решения на основе искусственного интеллекта для военных нужд.

Это привлекает к оборонным стартапам частные инвестиции и государственное финансирование, в том числе со стороны стран НАТО, ускоряющих модернизацию вооруженных сил.

Аналогичная тенденция наблюдается в Японии. Так, компания Sakana AI в первой половине 2026 года привлекла 31 млрд иен (более 196 млн долларов) на проекты, связанные с применением искусственного интеллекта в военной сфере.

В настоящее время правительство Японии создает специальную структуру для целевого финансирования подобных стартапов.