В двух районах Баку ожидаются перебои с электроснабжением

В Ясамальском и Бинагадинском районах Баку 14 октября будут проведены ремонтно-профилактические и испытательные работы на трансформаторных пунктах с целью повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

Как сообщает Report, об этом заявили в ОАО "Азеришыг".

На территории обслуживания Ясамальского районного управления энергоснабжения и продаж с 10:00 до 13:00 будет ограничена подача электроэнергии на отдельных участках улиц Дадаша Буниатзаде, Мохсуна Гадирли, Наримана Нариманова и Рахиба Тагиева.

В 9-м микрорайоне Бинагадинского района на отдельных участках улицы Мир Джалала с 09:00 до 14:00 ожидаются кратковременные перебои с электроснабжением.

После завершения работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.