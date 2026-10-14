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    В двух районах Баку ожидаются перебои с электроснабжением

    Энергетика
    • 14 октября, 2026
    • 08:08
    В двух районах Баку ожидаются перебои с электроснабжением

    В Ясамальском и Бинагадинском районах Баку 14 октября будут проведены ремонтно-профилактические и испытательные работы на трансформаторных пунктах с целью повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

    Как сообщает Report, об этом заявили в ОАО "Азеришыг".

    На территории обслуживания Ясамальского районного управления энергоснабжения и продаж с 10:00 до 13:00 будет ограничена подача электроэнергии на отдельных участках улиц Дадаша Буниатзаде, Мохсуна Гадирли, Наримана Нариманова и Рахиба Тагиева.

    В 9-м микрорайоне Бинагадинского района на отдельных участках улицы Мир Джалала с 09:00 до 14:00 ожидаются кратковременные перебои с электроснабжением.

    После завершения работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.

    ОАО Азеришыг Перебои с электроснабжением
    Yasamal və Binəqədinin bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq
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