Госслужба сообщила о кибератаке на информационные ресурсы Азербайджана
ИКТ
- 14 октября, 2026
- 09:16
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Более 100 государственных доменов Азербайджана подверглись кибератаке со стороны зарубежной хакерской группировки.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности, вредоносная активность против государственной информационной инфраструктуры была зафиксирована 13 октября примерно с 22:00.
В результате атаки возникли перебои в работе интернет-ресурсов ряда государственных органов.
"Благодаря принятым техническим мерам последствия кибератаки удалось ограничить, была обеспечена стабильная работа сайтов. В настоящее время продолжаются мероприятия по обеспечению кибербезопасности государственных информационных ресурсов", - говорится в сообщении Госслужбы.
Dövlət informasiya infrastrukturlarına qarşı intensiv kiberhücumlar olub
Intensive cyberattacks target Azerbaijan's state information infrastructure
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