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    Госслужба сообщила о кибератаке на информационные ресурсы Азербайджана

    ИКТ
    • 14 октября, 2026
    • 09:16
    Госслужба сообщила о кибератаке на информационные ресурсы Азербайджана

    Более 100 государственных доменов Азербайджана подверглись кибератаке со стороны зарубежной хакерской группировки.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности, вредоносная активность против государственной информационной инфраструктуры была зафиксирована 13 октября примерно с 22:00.

    В результате атаки возникли перебои в работе интернет-ресурсов ряда государственных органов.

    "Благодаря принятым техническим мерам последствия кибератаки удалось ограничить, была обеспечена стабильная работа сайтов. В настоящее время продолжаются мероприятия по обеспечению кибербезопасности государственных информационных ресурсов", - говорится в сообщении Госслужбы.

    Хакерская атака (Кибератаки) Государственная служба специальной связи и информационной безопасности
    Dövlət informasiya infrastrukturlarına qarşı intensiv kiberhücumlar olub
    Intensive cyberattacks target Azerbaijan's state information infrastructure
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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