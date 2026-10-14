Dövlət informasiya infrastrukturlarına qarşı intensiv kiberhücumlar olub
İKT
- 14 oktyabr, 2026
- 09:10
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Oktyabrın 13-də, saat 22:00 radələrindən dövlət informasiya infrastrukturlarına qarşı kiberhücum fəaliyyətləri qeydə alınıb.
"Report" bu barədə Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hücumu xarici haker qruplaşması həyata keçirib, 100-dən artıq dövlət domeni hədəfə alınıb.
Kiberhücum nəticəsində bir sıra dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatlarının fəaliyyətində fasilələr yaranıb. Görülmüş müvafiq texniki tədbirlər nəticəsində kiberhücumun təsirləri məhdudlaşdırılıb və saytların fəaliyyətinin davamlılığı təmin edilib.
Hazırda kibertəhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə tədbirlər davam etdirilir.
Госслужба сообщила о кибератаке на информационные ресурсы Азербайджана
Intensive cyberattacks target Azerbaijan's state information infrastructure
Son xəbərlər
17:09
Bakı sakini: Kəlağayı Azərbaycan qadınının zərifliyini ön plana çıxarırMədəniyyət siyasəti
17:08
Fransa millisinin qapıçısı Qiyom Rest "Real"a keçə bilərFutbol
16:55
Foto
Video
Azərbaycan və Qırğızıstan XTQ-ləri arasında əməkdaşlıq müzakirə olunubHərbi
16:48
Lavrov AQEM sammitində iştirak etmək üçün Bakıya gəlib - yenilənibRegion
16:42
Minifutbol millisinin baş məşqçisi İlkin Hacıyev: "Xorvatiyaya dünya çempionu olmağa gəlmişik"Futbol
16:41
"Access Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
16:33
Bağçalı: Azərbaycan və Türkiyənin qardaşlığına xələl gətirəcək hər cür hərəkətin qarşısı alınmalıdırXarici siyasət
16:32
Özbəkistanda uşaqlara qarşı zorakılığa görə cəza sərtləşdirilibRegion
16:18
"DigiTravel" ilə aviabiletləri də indi alıb, sonra ödəyin!Maliyyə