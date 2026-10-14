Трамп вновь заявил о скором завершении конфликта с Ираном
Другие страны
- 14 октября, 2026
- 07:45
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Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится в ближайшее время, однако при этом пригрозил Тегерану новыми действиями.
Как передает Report, об этом американский лидер заявил на митинге в штате Аляска, посвященном предстоящим промежуточным выборам в Конгресс.
"Подождите и увидите, что мы сделаем с Ираном. Мы сыграем с ними шутку. Подождите и увидите, что мы сделаем с Ираном, поскольку нам все это, в общем-то, надоело", - сказал Трамп.
При этом президент США не уточнил, какие именно действия Вашингтон может предпринять против Тегерана.
"Мы очень близки к победе. Эта война закончится очень скоро", - подчеркнул он.
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