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    Трамп вновь заявил о скором завершении конфликта с Ираном

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 07:45
    Трамп вновь заявил о скором завершении конфликта с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится в ближайшее время, однако при этом пригрозил Тегерану новыми действиями.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил на митинге в штате Аляска, посвященном предстоящим промежуточным выборам в Конгресс.

    "Подождите и увидите, что мы сделаем с Ираном. Мы сыграем с ними шутку. Подождите и увидите, что мы сделаем с Ираном, поскольку нам все это, в общем-то, надоело", - сказал Трамп.

    При этом президент США не уточнил, какие именно действия Вашингтон может предпринять против Тегерана.

    "Мы очень близки к победе. Эта война закончится очень скоро", - подчеркнул он.

    Дональд Трамп Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Tramp bir daha İranla münaqişənin tezliklə sona çatacağını bildirib
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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