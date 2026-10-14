Трамп вновь заявил о скором завершении конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится в ближайшее время, однако при этом пригрозил Тегерану новыми действиями.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил на митинге в штате Аляска, посвященном предстоящим промежуточным выборам в Конгресс.

"Подождите и увидите, что мы сделаем с Ираном. Мы сыграем с ними шутку. Подождите и увидите, что мы сделаем с Ираном, поскольку нам все это, в общем-то, надоело", - сказал Трамп.

При этом президент США не уточнил, какие именно действия Вашингтон может предпринять против Тегерана.

"Мы очень близки к победе. Эта война закончится очень скоро", - подчеркнул он.