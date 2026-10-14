Tramp bir daha İranla münaqişənin tezliklə sona çatacağını bildirib
Digər ölkələr
- 14 oktyabr, 2026
- 08:02
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla münaqişənin yaxın vaxtlarda başa çatacağını bildirib, eyni zamanda Tehranı əlavə tədbirlərlə hədələyib.
"Report"un məlumatına görə, Amerika lideri bu barədə Alyaskada Konqresə qarşıdakı aralıq seçkilərə həsr olunmuş mitinqdə bildirib.
"Gözləyin, görün İrana nə edəcəyik. Onlarla zarafat edəcəyik. Gözləyin və görün İrana nə edəcəyik, çünki bundan çox bezmişik", - Tramp deyib.
Lakin ABŞ Prezidenti Vaşinqtonun Tehrana qarşı hansı konkret tədbirlər görə biləcəyini dəqiqləşdirməyib.
"Biz qələbəyə çox yaxınıq. Bu müharibə çox tezliklə bitəcək", - o vurğulayıb.
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