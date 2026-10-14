Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.10.2026)
Финансы
- 14 октября, 2026
- 09:00
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|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
106,29
|
0,60
|
45,44
|
WTI (долл/барр)
|
94,70
|
0,56
|
37,28
|
Золото (долл/унция)
|
4 189,10
|
11,80
|
- 152,00
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
51 670,10
|
- 180,45
|
3 606,81
|
S&P 500
|
7 805,45
|
- 1,79
|
959,95
|
Nasdaq
|
27 204,38
|
- 41,52
|
3 962,39
|
Nikkei
|
67 777,52
|
- 1 253,40
|
17 438,04
|
Dax
|
25 259,90
|
- 17,78
|
769,49
|
FTSE 100
|
10 650,33
|
- 5,95
|
718,95
|
CAC 40 INDEX
|
7 827,63
|
- 5,25
|
- 321,87
|
Shanghai Composite
|
3 800,86
|
3,62
|
- 167,98
|
Bist 100
|
12 250,68
|
100,01
|
989,16
|
RTS
|
911,45
|
14,59
|
- 202,68
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1209
|
0,0000
|
- 0,0536
|
USD/GBP
|
1,3274
|
0,0000
|
- 0,0199
|
JPY/USD
|
158,1900
|
- 0,1400
|
1,7400
|
RUB/USD
|
83,7500
|
- 0,1500
|
5,0000
|
TRY/USD
|
49,3899
|
0,0100
|
6,4337
|
CNY/USD
|
6,6922
|
0,0000
|
- 0,2968
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.10.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (14.10.2026)
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