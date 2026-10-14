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    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.10.2026)

    Финансы
    • 14 октября, 2026
    • 09:00
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.10.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    106,29

    0,60

    45,44

    WTI (долл/барр)

    94,70

    0,56

    37,28

    Золото (долл/унция)

    4 189,10

    11,80

    - 152,00

    Индексы

    Dow-Jones

    51 670,10

    - 180,45

    3 606,81

    S&P 500

    7 805,45

    - 1,79

    959,95

    Nasdaq

    27 204,38

    - 41,52

    3 962,39

    Nikkei

    67 777,52

    - 1 253,40

    17 438,04

    Dax

    25 259,90

    - 17,78

    769,49

    FTSE 100

    10 650,33

    - 5,95

    718,95

    CAC 40 INDEX

    7 827,63

    - 5,25

    - 321,87

    Shanghai Composite

    3 800,86

    3,62

    - 167,98

    Bist 100

    12 250,68

    100,01

    989,16

    RTS

    911,45

    14,59

    - 202,68

    Валюта

    USD/EUR

    1,1209

    0,0000

    - 0,0536

    USD/GBP

    1,3274

    0,0000

    - 0,0199

    JPY/USD

    158,1900

    - 0,1400

    1,7400

    RUB/USD

    83,7500

    - 0,1500

    5,0000

    TRY/USD

    49,3899

    0,0100

    6,4337

    CNY/USD

    6,6922

    0,0000

    - 0,2968
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.10.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (14.10.2026)
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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