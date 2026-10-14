В ряде районов Баку ожидаются перебои с газоснабжением

Сегодня на ряде территорий Бинагадинского, Гарадагского и Сабунчинского районов Баку будет временно приостановлена подача газа.

Как сообщает Report, об этом заявили в Производственном объединении "Азеригаз".

В связи с ремонтно-монтажными работами с 10:00 до их завершения ожидаются кратковременные перебои с газоснабжением на части территории поселка Биляджари Бинагадинского района, на улице С. Фарзиева в поселке Локбатан Гарадагского района, а также на части территории поселка Рамана Сабунчинского района.