Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В ряде районов Баку ожидаются перебои с газоснабжением

    Энергетика
    • 14 октября, 2026
    • 08:43
    В ряде районов Баку ожидаются перебои с газоснабжением

    Сегодня на ряде территорий Бинагадинского, Гарадагского и Сабунчинского районов Баку будет временно приостановлена подача газа.

    Как сообщает Report, об этом заявили в Производственном объединении "Азеригаз".

    В связи с ремонтно-монтажными работами с 10:00 до их завершения ожидаются кратковременные перебои с газоснабжением на части территории поселка Биляджари Бинагадинского района, на улице С. Фарзиева в поселке Локбатан Гарадагского района, а также на части территории поселка Рамана Сабунчинского района.

    ПО Азеригаз Перебои с газоснабжением
    Binəqədi, Qaradağ və Sabunçunun bir sıra ərazilərində qaz olmayacaq
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    17:27
    Франкен: Военные Бельгии нарушали инструкции по безопасности через спорт-приложение
    Другие страны
    17:24
    Фото
    В Баку согласовали проекты документов VII саммита СВМДА
    Внешняя политика
    17:22
    Предприятие на балансе Госслужбы по вопросам имущества объявило о ликвидации
    Бизнес
    17:22
    Фото
    Президент Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан
    Внешняя политика
    17:18
    Замминистра: Нам необходимо связать Лаос со Средним коридором
    Инфраструктура
    17:14
    Фото
    Видео
    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества
    Армия
    17:13
    В Екатеринбурге суд ликвидировал организацию "Азербайджан-Урал"
    Другие страны
    17:13
    В ереванском аэропорту украли $30 тыс., переданных на хранение
    В регионе
    17:09
    Азербайджан и Кувейт расширят сотрудничество в сфере продовольственной безопасности
    Внешняя политика
    Лента новостей