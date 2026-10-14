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    Binəqədi, Qaradağ və Sabunçunun bir sıra ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 14 oktyabr, 2026
    • 08:33
    Binəqədi, Qaradağ və Sabunçunun bir sıra ərazilərində qaz olmayacaq

    Bu gün Binəqədi, Qaradağ və Sabunçunun bir sıra ərazilərində qaz olmayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.

    Təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsinin bir hissəsinin, Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində S.Fərziyev küçəsinin və Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsinin bir hissəsinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.

    Qaz kəsintisi Azəriqaz İB
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