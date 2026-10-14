На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 14 октября, 2026
- 08:21
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Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, в настоящее время заторы наблюдаются на следующих улицах и проспектах Баку:
1. Бакинско-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.