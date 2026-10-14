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    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 14 октября, 2026
    • 08:21
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, в настоящее время заторы наблюдаются на следующих улицах и проспектах Баку:

    1. Бакинско-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Проблема пробок в Баку
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    44 - Tezliklə
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