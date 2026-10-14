Тайвань рассчитывает получить еще шесть истребителей F-16 из США до конца октября

Шесть новых американских истребителей F-16V Block 70 могут быть поставлены Тайваню до конца октября.

Как передает Report со ссылкой на газету Taipei Times, об этом заявил глава оборонного ведомства острова Гу Лисюн (Веллингтон Гу).

"Шесть из 66 новых истребителей F-16V Block 70, закупленных Тайванем у США, прошли заводскую приемку и сошли с конвейера", - сообщил он.

Гу Лисюн выразил надежду, что очередная партия самолетов прибудет на остров до конца текущего месяца. Ранее, 2 октября, Тайвань получил два таких истребителя.

Отмечается, что Тайвань заказал у США 66 истребителей F-16 Block 70 в рамках соглашения о поставках вооружений, одобренного Вашингтоном в 2019 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа.

Первоначально поставки планировалось начать в 2023 году, однако сроки были перенесены, в том числе из-за пандемии COVID-19.

Тайвань рассчитывал получить все заказанные самолеты до конца 2026 года, однако теперь ожидается, что поставки не удастся завершить и к этому сроку.

Власти острова неоднократно выражали обеспокоенность задержками в передаче американских истребителей.