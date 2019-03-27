Внутренняя политика
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20:53 /
Упрощаются визовые процедуры в связи с участием в 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО
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14:46 /
Президент Азербайджана назначил нового главу Исполнительной власти
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11:45 /
Утвержден План мероприятий 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку
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11:36 /
Президент Ильхам Алиев побывал в N-ской воинской части Сил специального назначения минобороны
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23:40 /
Состоялось торжественное мероприятие по случаю 100-летия создания органов безопасности Азербайджана
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18:39 /
Первый вице-президент Азербайджана: В нашей стране дан старт очень важным реформам
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14:31 /
Создана комиссия в связи с пожаром в ТЦ "Диглас" - СПИСОК
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13:13 /
Президент выделил 3 млн. манатов предпринимателям, пострадавшим от пожара в ТЦ в Баку
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17:05 /
Президент Азербайджана подписал распоряжение о создании Комиссии в связи с пожаром в ТЦ "Диглас"
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16:18 /
Шамсаддин Ханбабаев награжден орденом "Эмек" 1-й степени
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14:23 /
Президент Азербайджана: Государство поддерживает предпринимателей
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14:17 /
Под председательством президента Ильхама Алиева состоялось совещание в связи с пожаром в торговом центре
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14:12 /
Президент Азербайджана: Все торговые центры должны пройти серьезные проверки, меры безопасности должны быть усилены
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12:20 /
Замглавы ИВ призвал пострадавших от пожара в Diqlas предпринимателей назвать точную сумму ущерба
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10:55 /
Предприниматели сгоревшего ТЦ Diqlas получат компенсации