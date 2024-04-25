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В Женеве обсудили отчет омбудсмена Азербайджана

В Женеве обсудили отчет омбудсмена Азербайджана В Женеве обсудили отчет омбудсмена Сабины Алиевой об исполнении в Азербайджане "Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания".
Внутренняя политика
25 апреля 2024 г. 18:43
В Женеве обсудили отчет омбудсмена Азербайджана

В Женеве обсудили отчет омбудсмена Сабины Алиевой об исполнении в Азербайджане "Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания".

Как сообщает Report в аппарате омбудсмена, отчет был представлен Комитету ООН против пыток 8 января 2020 года. Комитету также был представлен дополнительный отчет омбудсмена за соответствующий период.

"С целью обсуждения данного отчета представители аппарата омбудсмена были приглашены на заседание комитета, которое состоялось 22 апреля 2024 года в Женеве. Азербайджан на заседании представили заместитель начальника аппарата, руководитель Национальной превентивной группы Рашид Румзаде и начальник отдела по сотрудничеству с международными организациями и институтами гражданского общества Заур Велимамедли", - говорится в сообщении.

Представители аппарата подробно проинформировали участников заседания о работе омбудсмена в рамках мандата Национального превентивного механизма и проводимых превентивных мерах, говорится в сообщении.

"Было подчеркнуто, что изменения, внесенные в Конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", с учетом рекомендаций указанного комитета, усиливают деятельность омбудсмена в рамках Национального превентивного механизма, и в то же время соответствуют международным нормам и принципам", - отметили в аппарате.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsmanın hesabatı BMT-yə təqdim edilib

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