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Депутат предложил аппарату омбудсмена готовить ежегодные отчеты о защите прав инвалидов

Депутат предложил аппарату омбудсмена готовить ежегодные отчеты о защите прав инвалидов Депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов предложил институту омбудсмена готовить ежегодные отчеты о защите прав людей с ограниченными возможностями.
Внутренняя политика
26 апреля 2024 г. 11:10
Депутат предложил аппарату омбудсмена готовить ежегодные отчеты о защите прав инвалидов

Депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов предложил институту омбудсмена готовить ежегодные отчеты о защите прав людей с ограниченными возможностями.

Как сообщает Report, с данным предложением он выступил на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

Депутат отметил, что ознакомился с опытом многих стран в данном вопросе, и институты омбудсмена в этих странах ежегодно готовят отчеты по многим направлениям: "Подготовка ежегодного отчета о защите прав людей с ограниченными возможностями также очень важна с точки зрения инклюзивности. Азербайджан является одной из стран, отличающихся инклюзивным развитием. Глава государства Ильхам Алиев в своем выступлении неоднократно отмечал, что инклюзивное развитие является приоритетом для нашей страны".

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