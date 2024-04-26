Депутат предложил аппарату омбудсмена готовить ежегодные отчеты о защите прав инвалидов

Депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов предложил институту омбудсмена готовить ежегодные отчеты о защите прав людей с ограниченными возможностями.

Депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов предложил институту омбудсмена готовить ежегодные отчеты о защите прав людей с ограниченными возможностями.

Как сообщает Report, с данным предложением он выступил на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

Депутат отметил, что ознакомился с опытом многих стран в данном вопросе, и институты омбудсмена в этих странах ежегодно готовят отчеты по многим направлениям: "Подготовка ежегодного отчета о защите прав людей с ограниченными возможностями также очень важна с точки зрения инклюзивности. Азербайджан является одной из стран, отличающихся инклюзивным развитием. Глава государства Ильхам Алиев в своем выступлении неоднократно отмечал, что инклюзивное развитие является приоритетом для нашей страны".