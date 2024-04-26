Мятанят Мамедова: Мы с поднятой головой, как народ-победитель, возвращаемся в родной край

Когда покидали родной край, мы были восьмилетними детьми, которые не понимали происходящее в мире, но сегодня мы - дети войны, которые 31 год своей жизни провели в вынужденном изгнании, повидали невзгоды и потеряли своих родных. Очень рады, что нашей боли

"Когда покидали родной край, мы были восьмилетними детьми, которые не понимали происходящее в мире, но сегодня мы - дети войны, которые 31 год своей жизни провели в вынужденном изгнании, повидали невзгоды и потеряли своих родных. Очень рады, что нашей боли и горестям настал конец, и мы с поднятой головой, как народ-победитель, возвращаемся в родной край".

Об этом заявила корреспонденту Report жительница Физули Мятанят Мамедова перед отъездом очередного миграционного каравана из Гарадагского района Баку.

"Когда покидали Физули, были маленькими детьми. Мы пережили сильнейшую в нашей жизни травму. Видели войну, потери, которые она несла. Все, что могло случиться, случилось с нами, мы вели жизнь вынужденных переселенцев.

Этот день для нас особенный еще и потому, что возвращение в Физули было самой большой мечтой моего отца. Он покинул этот мир с неисполненным желанием в сердце. Но теперь его мечта становится реальностью.

До этого дня мы жили в общежитии возле станции метро "20 Января", но очень скоро мы приедем в собственный дом в родном краю, где у нас начнется благополучная жизнь, в достатке и изобилии.

Мы благодарны нашему Верховному главнокомандующему и победоносной армии за то, что дали нам возможность пережить эти радостные дни. Да помилует Аллах души шехидов, дарует здоровье ветеранам!" - сказала М.Мамедова.