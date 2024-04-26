О нас

Мятанят Мамедова: Мы с поднятой головой, как народ-победитель, возвращаемся в родной край

Мятанят Мамедова: Мы с поднятой головой, как народ-победитель, возвращаемся в родной край Когда покидали родной край, мы были восьмилетними детьми, которые не понимали происходящее в мире, но сегодня мы - дети войны, которые 31 год своей жизни провели в вынужденном изгнании, повидали невзгоды и потеряли своих родных. Очень рады, что нашей боли
Внутренняя политика
26 апреля 2024 г. 07:29
Мятанят Мамедова: Мы с поднятой головой, как народ-победитель, возвращаемся в родной край

"Когда покидали родной край, мы были восьмилетними детьми, которые не понимали происходящее в мире, но сегодня мы - дети войны, которые 31 год своей жизни провели в вынужденном изгнании, повидали невзгоды и потеряли своих родных. Очень рады, что нашей боли и горестям настал конец, и мы с поднятой головой, как народ-победитель, возвращаемся в родной край".

Об этом заявила корреспонденту Report жительница Физули Мятанят Мамедова перед отъездом очередного миграционного каравана из Гарадагского района Баку.

"Когда покидали Физули, были маленькими детьми. Мы пережили сильнейшую в нашей жизни травму. Видели войну, потери, которые она несла. Все, что могло случиться, случилось с нами, мы вели жизнь вынужденных переселенцев.

Этот день для нас особенный еще и потому, что возвращение в Физули было самой большой мечтой моего отца. Он покинул этот мир с неисполненным желанием в сердце. Но теперь его мечта становится реальностью.

До этого дня мы жили в общежитии возле станции метро "20 Января", но очень скоро мы приедем в собственный дом в родном краю, где у нас начнется благополучная жизнь, в достатке и изобилии.

Мы благодарны нашему Верховному главнокомандующему и победоносной армии за то, что дали нам возможность пережить эти радостные дни. Да помилует Аллах души шехидов, дарует здоровье ветеранам!" - сказала М.Мамедова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün: “Biz qalib xalq kimi başımızı dik tutub öz yurdumuza qayıdırıq”

Самое читаемое

В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
22 апреля 2024 г. 23:52
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
22 апреля 2024 г. 22:19
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
21 апреля 2024 г. 19:07
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
22 апреля 2024 г. 23:12
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
22 апреля 2024 г. 19:42
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
20 апреля 2024 г. 13:32
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
22 апреля 2024 г. 22:33
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
21 апреля 2024 г. 18:30
Клаар: ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс
Клаар: ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс
22 апреля 2024 г. 17:48
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi