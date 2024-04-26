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Президент Азербайджана: 6 тысяч бывших переселенцев уже вернулись на свои исконные земли

Президент Азербайджана: 6 тысяч бывших переселенцев уже вернулись на свои исконные земли Прошло всего 3 с половиной года после окончания войны, 6 тысяч бывших переселенцев уже вернулись на свои исконные земли, и этот процесс продолжается.
Внутренняя политика
26 апреля 2024 г. 15:41
Президент Азербайджана: 6 тысяч бывших переселенцев уже вернулись на свои исконные земли

Прошло всего 3 с половиной года после окончания войны, 6 тысяч бывших переселенцев уже вернулись на свои исконные земли, и этот процесс продолжается.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине.

Подчеркнув, что до конца этого года на родную землю вернутся 20 тысяч вынужденных переселенцев, глава государства сказал, что каждый вернувшийся человек возвращается с чувством благодарности к Азербайджанской армии, руководству Азербайджана, молясь об упокоении душ наших шехидов. Это общенациональный вопрос. "Равно как освобождение наших земель было всенародным вопросом, восстановление земель также является всенародным вопросом", - отметил президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: 6,000 former IDPs have already returned to their ancestral lands
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Artıq 6 min keçmiş köçkün öz dədə-baba torpağına qayıdıb

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