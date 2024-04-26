Министерство: В Азербайджане зарегистрировано свыше 3,8 тыс. инвалидов Чернобыля

В Азербайджане число граждан, получивших инвалидность вследствие ликвидации последствий страшной аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), составляет 3 871 человек.
Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
2 047 из них получили инвалидность в связи с военной службой на Чернобыльской АЭС, а 1 824 - в связи с ликвидацией последствий аварии.
Министерство обеспечивает жильем и автомобилями лиц, ставших инвалидами в результате военной службы на ЧАЭС.
Гражданам из этой категории выплачивается ежемесячная президентская пенсия в размере 500, 400 и 330 манатов в зависимости от степени инвалидности.
Получившим инвалидность I степени в связи с ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС также выплачивается пенсия в размере 200 манатов, а инвалидам по зрению - 300 манатов.
Получившие инвалидность в связи с военной службой на Чернобыльской АЭС, а также ликвидацией последствий аварии, получают пенсию по инвалидности, некоторые из них - ежемесячное пособие по инвалидности (270 манатов, 220 манатов, 150 манатов в зависимости от степени инвалидности), а ухаживающие за инвалидами I группы - ежемесячную пенсию президента в размере 100 манатов.