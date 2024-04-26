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Министерство: В Азербайджане зарегистрировано свыше 3,8 тыс. инвалидов Чернобыля

Министерство: В Азербайджане зарегистрировано свыше 3,8 тыс. инвалидов Чернобыля В Азербайджане число граждан, получивших инвалидность вследствие ликвидации последствий страшной аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), составляет 3 871 человек.
Внутренняя политика
26 апреля 2024 г. 11:07
Министерство: В Азербайджане зарегистрировано свыше 3,8 тыс. инвалидов Чернобыля

В Азербайджане число граждан, получивших инвалидность вследствие ликвидации последствий страшной аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), составляет 3 871 человек.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

2 047 из них получили инвалидность в связи с военной службой на Чернобыльской АЭС, а 1 824 - в связи с ликвидацией последствий аварии.

Министерство обеспечивает жильем и автомобилями лиц, ставших инвалидами в результате военной службы на ЧАЭС.

Гражданам из этой категории выплачивается ежемесячная президентская пенсия в размере 500, 400 и 330 манатов в зависимости от степени инвалидности.

Получившим инвалидность I степени в связи с ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС также выплачивается пенсия в размере 200 манатов, а инвалидам по зрению - 300 манатов.

Получившие инвалидность в связи с военной службой на Чернобыльской АЭС, а также ликвидацией последствий аварии, получают пенсию по инвалидности, некоторые из них - ежемесячное пособие по инвалидности (270 манатов, 220 манатов, 150 манатов в зависимости от степени инвалидности), а ухаживающие за инвалидами I группы - ежемесячную пенсию президента в размере 100 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 3871 nəfər Çernobıl əlili qeydiyyatdadır

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